Lutto per il deputato Galeazzo Bignami: è morto il fratello Alessio

La notizia della morte del fratello maggiore, dell'onorevole di Fratelli d'Italia Galeazzo Bignami, Alessio, si apprende dai social. Diversi coordinatori di Fratelli d'Italia infatti, partito dove milita il deputato, hanno espresso il cordoglio per la scomparsa.

Anche Alessio Bignami, come il fratello, era avvocato e insieme rifondarono il FUAN di Bologna - Fronte Universitario d'Azione Nazionale. Filgi di Marcello, morto nel 2006 a 63 anni, consigliere comunale del Movimento sociale italiano-Destra nazionale in due mandati dal 1985 al 1995 a Bologna e consigliere regionale di Alleanza nazionale, nonché componente della direzione nazionale del Movimento sociale-Destra nazionale,

Numerosi i messaggi sui social di esponenti e conoscenti locali e nazionali: "Come coordinatore di Fratelli d'Italia Imola e Circondario imolese, esprimo il cordoglio della nostra comunità politica per la morte dell'Avvocato Alessio Bignami, fratello dell'Onorevole Galeazzo Bignami, nostro più alto riferimento istituzionale e politico - scrive in un post Nicolas Vacchi - se ci rattrista la certezza di dover morire, ci consola la promessa dell'immortalità futura. Per chi ha Fede, la vita non è tolta, ma trasformata. Innanzi ad ogni morte, specialmente poi se avvenuta in modo inatteso, e di qualcuno che amiamo, l'atteggiamento più vero è il silenzio. Il silenzio, unito ad un cordoglio raccolto, ci parla attraverso il dolore e le lacrime, lo smarrimento e l'interrogativo, l'impotenza e l'incapacità di reagire. Un silenzio che parla, ma nello stesso tempo un silenzio carico di parole da ascoltare, e preghiera da elevare. Sono le parole della Fede, che, contro l'apparenza di questo momento, vuole farci vivere in pienezza. Le nostre sincere condoglianze per la morte di Alessio, che oggi riposa col Professor Marcello, le rivolgiamo a Galeazzo, Maria Runa, alla mamma e a tutti i cari".

"Che il Signore lo abbia in gloria ed egli possa riabbracciare il padre Marcello. Ci stringiamo al dolore della famiglia. Riposa in pace Alessio" si legge sulla pagina del circolo di Fratelli d'Italia di Medicina, intitolata al padre di Alessio e Galeazzo.

"Persona sempre gentile, sorridente, preparata, già ottimo avvocato, lascerà in noi un ricordo indelebile - ha scritto Marta Evangelisti, vicepresidente del consiglio comunale di Bologna - a lui, tutti noi, dobbiamo qualcosa, per la determinazione e il coraggio testimoniati fin da giovanissimo, alla guida del FUAN bolognese e per il suo pensare, profondamente e autenticamente di Destra che non ha mai smesso di trasmettere. A Dio".