Garisenda: messa in sicurezza e evacuazione. Approvato il piano

Prima di dicembre cantiere e piano di evacuazione per la Garisenda. Dopo il confronto tecnico è stato approvato dalla giunta comunale il piano della protezione civile che include la messa in sicurezza nell'area delle due torri attraverso l'istallazione di strutture stabilizzanti. È stata inoltre calcolata una massima area di impatto attorno ai monumenti storici dove abitano 459 residenti.



A partire dalla settimana prossima (da lunedì 13 e mercoledì 15) inizierà un'attività di censimento da parte delle forze dell'ordine e dei volontari della protezione civile, che citoferanno ai residenti nell'area per capire anche il loro stato fisico in vista di una eventuale evacuazione.

Verrà consegnato anche un vademecum con tutte le indicazioni di cosa fare in caso di emergenza.

Ora come ora la "Garisenda è in zona gialla, ovvero nella fase di attenzione dello stato dall'allerta, io ho scelto la modalità più precauzionale possible" ha dichiarato il sindaco Lepore. "Penso che procedere con prudenza sia la strada giusta, per quanto riguarda una torre che sta in piedi da 900 anni la linea tra restauro e sicurezza si fa sottile".

(notizia in aggiornamento)

La Torre Garisenda sotto la lente dei controlli