Garisenda, scontro Comune-Borgonzoni: "Minata l’onorabilità di una dirigente"

"Le dichiarazioni della sottosegretaria Lucia Borgonzoni di oggi in Parlamento vanno oltre la polemica politica - che pure non ci stanno facendo mancare - mentre siamo impegnati a mettere in sicurezza la Torre Garisenda". L'assessore ai lavori pubblici, Simone Borsari, non ha digerito l'attacco della sottosegretaria leghista alla cultura, Lucia Borgonzoni, ieri alla Camera.

Rispondendo all’interrogazione presentata dai deputati del Carrocci, Davide Bergamini e Laura Cavandoli, Borgonzoni si è scagliata contro il sindaco di Bologna e la presidente del Comitato, anche direttore del Settore Edilizia Pubblica, Manuela Faustini Fustini: "Non gli ha riferito mai nulla, e allora però c’è da domandarsi perché continui ad essere lì".



"Oltre alla gara da tempo in corso tra le forze di opposizione a chi la spara più grossa - ha commentato Borsari in una nota - vengono sollevate insinuazioni sull’operato di un dirigente comunale minandone pubblicamente l’onorabilità e questo lo riteniamo inaccettabile".



"Come Borgonzoni sa o dovrebbe sapere - continua l'assessore - tutti i documenti e gli atti mostrano che il Comune ha sempre prestato la massima attenzione, da anni, alla tutela della Garisenda e ha sempre agito di concerto con il Comitato tecnico scientifico, dando corso alle indicazioni sulle misure da adottare, sulle indagini ulteriori disposte o sull’installazione di nuovi sensori per acquisire ulteriori dati. Questo vale anche per la relazione finale del Comitato, che dà conto di tutto il percorso e conclude indicando come misure da adottare esattamente quelle che il Comune sta già adottando. Non si capisce quindi la ragione di questi attacchi che ormai rasentano il personale, ai quali diciamo basta".

E conclude: "A Bologna siamo abituati a rispondere sempre delle nostre scelte e degli atti compiuti, e abbiamo la massima fiducia nel lavoro della magistratura rispetto alle indagini in corso. È ora di finirla con gli squallidi attacchi in piazza ai dirigenti del Comune. La sottosegretaria Borgonzoni, piuttosto, si preoccupi di continuare a lavorare alla tutela della Garisenda insieme al Comune, che da sempre è impegnato a proteggere e valorizzare uno dei simboli della nostra città".