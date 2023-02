La Lega ancora in piazza per l'autonomia: "Bonaccini indeciso"

"In mezzo alla gente" per l'autonomia. La Lega questo fine settimana monterà i suoi gazebo nella provincia bolognese: sabato 18 a Bologna, San Pietro in Casale e Bentivoglio e domenica 19 a Bologna, San Giorgio di Piano, Crevalcore e Casalecchio.

"La Lega bolognese riparte dal territorio per riportare al centro del dibattito l'autonomia - commenta Carlo Piastra, segretario provinciale Lega Bologna e già deputato- un tema su cui Bonaccini, distratto dalla propria corsa personale, dimostra indecisione. Saremo in diversi banchetti in tutta la provincia di Bologna per per ribadire che la Lega c'è e rimane coerentemente ferma, sulle proprie idee per il bene dei cittadini, delle famiglie e delle imprese che aspettano l'autonomia da tempo".

Qualche giorno fa, Matteo Rancan, capogruppo del Carroccio in Regione, aveva già accusato Bonaccini di aver "sconfessando il contenuto di quello stesso patto. Probabilmente è per le mire alla segreteria del PD - ricordandogli che - quello dell’Autonomia è stato uno degli argomenti trattati in campagna elettorale, e di cui dovrebbe tener conto ai suoi elettori. La situazione è questa ora che non è ancora segretario del Partito Democratico, ma se lo diventasse potrebbe anche aggravarsi. La Regione non può essere messa sotto scacco dalle sue mire politiche”.

Anche Cristiano Di Martino, segretario cittadino della Lega, sarà presente a Bologna sia sabato che domenica: "Sarà l'occasione per spiegare il tema dell'Autonomia ai cittadini e per ribadire l'azione di buongoverno della Lega, rivendicando quanto d'importante è stato già fatto fin'ora dall'esecutivo".

Il Consiglio dei ministri ha approvato iall'inizio di febbraio il Ddl Calderoli per l'attuazione dell'Autonomia regionale differenziata. Il ministro leghista degli affari regionali prevede che l'approvazione della legge potrebbe perfezionarsi entro la fine dell'anno. Bonaccini aveva avversato la proposta Calderoli perchè, a suo avviso, aprirebbe le porte alla secessione.

Cosa prevede l'autonomia differenziata

Lo stato concede a una regione a statuto ordinario di legiferare su determinate materie, come scuola, trasporti, ambiente, e sanità e trattenere il relativo gettito fiscale.

Il nodo dei Lep

Il ddl però prevede che vadano definiti i Lep - livelli essenziali delle prestazioni - per poi passare alle intese con le Regioni. Si tratta di servizi che devono essere garantiti ia tutti i cittadini a livello nazionale perchè Questo perché riguardano diritti civili e sociali.

Il progetto di Calderoli, secondo i contrari, creerebbe disparità tra le regioni di nord e sud poichè nell'attesa della definitzione i trasferimenti saranno calcolati secondo la 'spesa storica' sostenuta dallo Stato per quella materia, con il sud dove la spesa storica è spesso stata inferiore rispetto al sud.