Giorgia Meloni in Regione, già pronta la protesta

Giorgia Meloni torna in città da presidente del Consiglio. E' attesa il 17 gennaio, nella sede della Regione Emilia-Romagna, per la firma dell'accordo sui fondi di sviluppo e coesione, prima di trasferirsi a Forlì dove incontrerà Ursula Von Der Leyen, ma è già polemica.

Ad annunciare un presidio e una conferenza stampa sotto le torri della Regione, come riferisce la Dire, è il comitato contro la bretella Campogalliano-Sassulo, il Coordinamento No Autostrada Cispadana, con L'adesione di RECA, Legambiente e ARIA: "Opere anacronistiche, inutili, antieconomiche e dannose" si legge sulla locandina postata sui social.

Gli attivisti protestano quindi contro il "patto del cemento, nato dal recente incontro tra Governo e Regione Emilia Romagna", il 29 dicembre, tra il vicepremier Matteo Salvini e il presidente regionale Stefano Bonaccini, per sbloccare appunto la Campogalliano-Sassuolo e la Cispadana.

Per Meloni e Von Der Leyen, presidente della Commissione europea, è un ritorno a Folì, all'indomani delle drammatiche alluvioni di maggio. Avevano sorvolato le aree colpite a bordo di un elicottero dell'Aeronautica Militare.

Le ultime visite della premier a Bologna

Recentemente, prima delle elezioni politiche del 2022, la presidente del Consiglio aveva fatto tappa in città e insieme a Galeazzo Bignami, ora viceministro dei Trasporti, erano stati ospiti (a sorpresa) di Lisa e Patrizia, sfogline titolari di un negozio di pasta fresca in zona Fiera, dove entrambi hanno dato prova di sapersela cavare anche con la preparazione di quello che è il piatto tipico bolognese. Quindi si sono trasferiti in Regione dove, alla presenza dei consiglieri, guidati da Marco Lisei, capogruppo i FDI in Consiglio Regionale e candidato al Senato, Giorgia Meloni si è trattenuta fino al tardo pomeriggio ringraziando il Gruppo per il lavoro svolto sul territorio.

Un anno prima, era intervenuta in piazza Galvani per supportare Fabio Battistini, candidato sindaco del centrodestra, poi battuto da Matteo Lepore.

