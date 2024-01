Giorno delle Memoria, è polemica: “Lepore è uscito durante la cerimonia”

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

È bufera sul sindaco Matteo Lepore e sulla maggioranza del Consiglio comunale. La questione è nata il 27 gennaio, Giorno della Memoria: durante un intervento da parte del dell’Istituto Cattaneo Asher Colombo – invitato a Palazzo d’Accursio per un discorso dal titolo “Giorno della Memoria e antisemitismo prima e dopo il 7 ottobre” – il sindaco si è alzato e ha lasciato per pochi minuti l’aula. Inoltre, alla fine dell’intervento di Colombo, una parte della maggioranza non ha applaudito. Il presidente della comunità ebraica Daniele De Paz, come scrive l’edizione locale di Repubblica, ha parlato di un “clima diverso” e di una certa “freddezza. E non è che Colombo ha fatto un intervento a sorpresa – chiarisce De Paz –. Si trattava di un titolo e di contenuti concordati, ovviamente. E se qualcuno riteneva che parlare del dopo 7 ottobre in consiglio potesse turbare, forse poteva dirlo prima. Non si può non parlarne, è come nascondersi dietro un filo d’erba”.

Serrati anche gli attacchi da parte di Fratelli d’Italia: il senatore di FdI Marco Lisei ha parlato di “plastica rappresentazione” di “una sinistra che strizza l'occhio all'antisemitismo che stiamo vedendo in alcune piazze. Elly Schlein sta muta di fronte a queste derive o prenderà posizione?”. Stessi toni per Marta Evangelisti, capogruppo dei meloniani in Regione: “I mancati applausi sempre di parte della maggioranza hanno confermato un evidente disappunto nei confronti fronti di quanto espresso dal relatore a cui non è seguita però dichiarazione. A questo punto, Lepore e i suoi sodali, dovrebbero chiarire cosa li abbia infastiditi. Ci chiediamo, il sindaco non conosce le buone maniere o era in malafede?”.

A gettare un po’ di acqua sul fuoco ci ha pensato lo stesso De Paz, che in un incontro in SalaBorsa ha sottolineato come “Bologna abbia dimostrato in questi anni di aver saputo accogliere la richiesta di dialogo tra le religioni”. Il presidente della comunità ebraica e Lepore si sono poi incontrati questa mattina al memoriale della Shoah, in Bolognina. Il sindaco ha glissato limitandosi ad un laconico “no a polemiche politiche”, aggiungendo, riferendosi a Colombo, con un “chiariremo”.