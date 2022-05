Chi è Berti Arnoaldi Veli, nominato da Lepore Amministratore Unico dell’Agenzia per la mobilità ed il Tpl

Il sindaco del Comune e della Città metropolitana di Bologna, Matteo Lepore, ha designato l’avvocato Giovanni Berti Arnoaldi Veli quale nuovo Amministratore Unico di SRM – Reti e Mobilità Srl.

Berti Arnoaldi Veli succede alla guida dell’Agenzia per la mobilità ed il trasporto pubblico locale del Comune di Bologna e della Città metropolitana di Bologna ad Amelia Luca, il cui mandato era terminato il 31 dicembre 2021 contestualmente all’approvazione del bilancio.

“Esperienza e competenze professionali di grande valore, che saranno preziose alla guida di una società come SRM - afferma il sindaco Lepore - all’avvocato Berti Arnoaldi Veli auguro buon lavoro per l’impegno che lo attende. Desidero rivolgere, inoltre, un ringraziamento alla dottoressa Amelia Luca, per l’attività svolta in questi anni alla guida della società”.

Chi è Berti Arnoaldi Veli

Avvocato civilista, già Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Bologna fino al 2019, Giovanni Berti Arnoaldi Veli esercita la professione forense dal 1993 ed è abilitato alla difesa innanzi alle giurisdizioni superiori dal 2005.

È titolare associato dello Studio Legale Berti Arnoaldi Veli in Bologna, la cui fondazione risale ai primi anni del 1800, dove si occupa di diritto civile, commerciale, bancario, fallimentare e di procedimenti arbitrali.

È componente, con funzione di Vice Presidente, dell’Arbitro Bancario Finanziario di Bologna su designazione della Banca d’Italia. È componente del Consiglio Nazionale Forense e Vice Presidente dell’Unione Regionale dei Consigli dell’Ordine Forense dell’Emilia Romagna.

Questo in sintesi il curriculum di Berti Arnoaldi Veli che appena nominato ha dichiarato: “SRM è una realtà chiamata a svolgere un ruolo fondamentale, sopratutto nell’attuale fase di importanti investimenti sulle infrastrutture strategiche per la mobilità nel nostro territorio. Desidero ringraziare il sindaco Lepore per l’attestazione di fiducia, che onorerò con dedizione e spirito di servizio”.

Di cosa si occupa l'SRM – Reti e Mobilità Srl

La SRM – Reti e Mobilità Srl è l’Agenzia per la mobilità ed il trasporto pubblico locale del Comune di Bologna e della Città metropolitana di Bologna, secondo quanto disposto dall’art. 19 della LR Emilia Romagna 2.10.98, n. 30.

La società è stata costituita il 4 agosto 2003 mediante scissione dell’ATC SpA, azienda di trasporto pubblico di Bologna, per conferimento di tutte le reti, gli impianti e le dotazioni patrimoniali.

La sede sociale si trova in via A. Calzoni 1/3 a Bologna.

Compito dell’Agenzia, secondo la LR 30/98, è l'”attuazione delle decisioni degli enti locali e delle previsioni dei loro strumenti di programmazione di settore”.

La società è stata costituita per svolgere le seguenti attività:

a) gestione e sviluppo del patrimonio mobiliare, immobiliare e infrastrutturale di proprietà, funzionale all’esercizio del trasporto pubblico locale, in ogni forma e con ogni mezzo idoneo;

b) pianificazione e reperimento delle risorse finanziarie per investimenti infrastrutturali.

Inoltre, previa convenzione con gli enti locali, svolge le seguenti attività:

(a.2) la progettazione, organizzazione e promozione dei servizi pubblici di trasporto integrati tra loro e con la mobilità privata;

(b.2) la progettazione e organizzazione dei servizi complementari per la mobilità, con particolare riguardo alla sosta, ai parcheggi, all’accesso ai centri urbani, ai relativi sistemi e tecnologie di informazioni e controllo;

(c.2) la gestione delle procedure concorsuali per l’affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale, dall’individuazione e predisposizione del capitolato, dell’avviso di gara, dello schema di contratto di servizio e della procedura di gara fino alla nomina della commissione giudicatrice e alla stipulazione del contratto di servizio;

(d.2) il controllo dell’attuazione dei contratti di servizio relativi al trasporto pubblico locale;

(e.2) la promozione di iniziative per ampliare la diffusione e valorizzazione del trasporto pubblico nonché lo svolgimento di attività di informazione e marketing nei confronti dell’utenza;

(f.2) lo svolgimento di funzioni in materia di autoservizi di noleggio di autobus con conducente e in particolare la gestione delle sezioni del Registro Regionale delle imprese esercenti tali attività di trasporto e il rilascio delle autorizzazioni per l’esercizio delle stesse attività, come definiti dalla L. 11 agosto 2003, n. 218 e successivi provvedimenti regionali e provinciali;

(g2) ogni altra attività inerente il servizio di trasporto pubblico locale con esclusione della programmazione e gestione dei servizi autofilotranviari e della gestione diretta di sosta e parcheggi.

Dal 2007, il Comune e la Provincia di Bologna (ora Città metropolitana di Bologna), insieme col Comune di Imola, hanno stabilito di dare progressiva attuazione alla convenzione di affidamento delle funzioni, affidando alla SRM:

-la funzione di affidante i servizi e di firmatario dei relativi contratti di servizio, nonché la revisione dei contratti di servizio vigenti;

i compiti di progettazione, organizzazione e promozione dei servizi pubblici di trasporto, secondo proposte da sottoporre agli enti locali;

-le funzioni autorizzative correlate allo svolgimento dei servizi di TPL e alle relative variazioni, riguardanti in particolare le modifiche dei servizi e le attestazioni di sicurezza di percorsi e fermate;

-l’incarico di costituzione del Comitato Consultivo degli Utenti, di cui all’art. 17, comma 1 bis, della LR 30/98;

-lo svolgimento di funzioni di competenza della Città metropolitana relative ai servizi di noleggio autobus con conducente (NCC bus).

( Foto Berti Arnoaldi Veli, da Fb)