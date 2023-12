Rimpasto anche in città metropolitana: ecco le nuove deleghe

Nuovi incarichi all'interno della città metropolitana arrivano all'indomani del rimpasto di Giunta annunciato ieri al Comune di Bologna. Durante l'incontro con la stampa, oggi il sindaco metropolitano Matteo Lepore ha illustrato le novità che riguardano Palazzo Malvezzi.

Sarti e Cima, le novità in città metropolitana

La novità maggiore riguarda Giulia Sarti, (Comune Bologna - Delegata del Sindaco alla legalità democratica e lotta alle mafie) alla quale va l'esercizio delle seguenti deleghe mantenute in capo al Sindaco metropolitano:

Legalità democratica e lotta alle mafie: Coordinamento del tavolo metropolitano sulla legalità, Monitoraggio protocolli sulla legalità, Rappresentante DCM in avviso pubblico, Rappresentante DCM nel patto per la giustizia. Affari istituzionali: Innovazione normativa(Statuto, regolamenti e regolamenti metropolitani), Innovazione istituzionale (Rapporti con le unioni, i comuni e le altre pubbliche amministrazioni,Uffici comuni e altre collaborazioni istituzionali), Innovazione amministrativa (Procedimenti, semplificazione, legalità e trasparenza), Riforme istituzionali.

La delega agli affari istituzionali in città metropolitana era assegnata al consigliere Franco Cima, al quale rimane la delega all'Agenda digitale metropolitana. Non solo. Altra novità, a Cima viene oggi assegnata anche la delega ( fino ad oggi in capo al Sindaco) all'Agricoltura urbana e metropolitana, attraverso la quale si occuperà di Rapporti con le associazioni di agricoltura a livello metropolitano delegato permanente in conferenza agricola regionale.

Gli altri consiglieri delegati della città metropolitana

Sara Accorsi - Consigliera comunale di San Giovanni in Persiceto

Welfare metropolitano e lotta alla povertà, Politiche per la casa, Politiche per la pianura bolognese

Paolo Crescimbeni - Sindaco di San Giorgio di Piano

Piano mobilità sostenibile e infrastrutture viarie, Manutenzione delle strade, Coordinamento metropolitano politiche per la sicurezza, Polizia locale della Città metropolitana, Sport

Maurizio Fabbri - Sindaco di Castiglione dei Pepoli

Pianificazione territoriale, Politiche per l'Appennino bolognese, Tutela e valorizzazione delle risorse ambientali, naturali e paesaggistiche, Delegato permanente ai lavori del Comitato esecutivo dell’Ente Parchi, Rapporti con il Consiglio metropolitano e la Conferenza metropolitana

Simona Larghetti - Consigliera comunale di Bologna

Mobilità ciclistica e Progetto bicipolitana, Sicurezza stradale, Progetto Servizio Ferroviario Metropolitano

Barbara Panzacchi - Sindaca di Monghidoro

Turismo, Componente del Tavolo di concertazione e della Cabina di regia del Territorio Turistico BO - MO

Daniele Ruscigno - Sindaco di Valsamoggia

Scuola e Istruzione, Edilizia scolastica, Formazione

Giampiero Veronesi - Sindaco di Anzola dell'Emilia

Bilancio e Finanza, Patrimonio, Personale