La Giunta Lepore si riunisce: la prima delibera è dedicata all'istituzione dell'ufficio Portici

E' il giorno uno. Stamane la giunta del nuovo sindaco di Bologna, Matteo Lepore, ha tenuto la sua prima riunione (a porte chiuse) nella sala consiglio della Città metropolitana, che sarà la nuova sede delle sedute di giunta come annunciato dallo stesso Lepore. Luogo simbolico, proprio a voler ribadire ciò che il primo cittadino ripete dal giorno della elezione: la sua sarà una 'giunta metropolitana', un ponte tra il capoluogo e i comuni del bolognese.

Per l'occasione erano presenti tutti gli assessori nominati dal neosindaco: la vicesindaca Emily Clancy (con delega alla Casa), Valentina Orioli (Mobilità, Infrastrutture e Portici Unesco), Raffaele Laudani (Urbanistica e Università), Anna Lisa Boni (Fondi Ue), Daniele Ara (Istruzione e Agricoltura urbana) e Simone Borsari (Lavori pubblici), Luca Rizzo Nervo (Welfare), Massimo Bugani (Agenda digitale e rapporti col Consiglio comunale), Luisa Guidone (Commercio), Roberta Li Calzi (Bilancio e Sport). Presenti anche il capo di gabinetto metropolitano Sergio Lo Giudice (Lavoro e Tavoli sindacali) e la sua omologa comunale Matilde Madrid (Sicurezza, Partecipate e Patrimonio), e i componenti dello staff del sindaco Elena Di Gioia (Distretti culturali), Erika Capasso( Quartieri e Immaginazione civica), Rosa Grimaldi (Promozione economica).

Prima delibera della nuova Giunta: istituzione dell'ufficio Portici patrimonio mondiale

E' dedicata all'istituzione dell'ufficio Portici patrimonio mondiale la "prima bellissima delibera", così l'ha definita il sindaco . L'unità intermedia sarà operativa dall'1 novembre, spiega Palazzo D'Accursio in una nota, aggiungendo che la nuova struttura sarà in capo alla Direzione generale del Comune e assumerà il ruolo di "site manager" del sito Unesco.

L'adeguamento all'organizzazione della macchina comunale segue l'attribuzione del riconoscimento internazionale ai portici e poi la richiesta, da parte dell'Unesco, di conoscere il responsabile della gestione del sito (il site manager, per l'appunto) per tutti i successivi adempimenti all'iscrizione nella Lista del patrimonio mondiale. "Il primo atto ufficiale approvato da questa Giunta- sottolinea Lepore- riguarda i portici patrimonio dell'umanità. Di questo sono molto contento perché, dopo che questa estate avevamo tutti festeggiato l'arrivo di questa splendida notizia, ora dimostriamo di voler essere operativi da subito per dar seguito a questo riconoscimento internazionale che ci riempie di orgoglio ma ci carica anche di responsabilità".

