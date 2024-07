Pianoro, ecco la squadra di Vecchiettini: "Sarà un percorso Straordinario"

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Luca Vecchiettini, il neosindaco 26enne di Pianoro, ha presentato la sua giunta dopo la vittoria al ballottaggio del 23-24 giugno contro il dem Marco Zuffi. Al giovane primo cittadino civico andranno le deleghe alla Sanità; Servizi Sociali e Politiche Abitative; Protezione Civile; Partecipazione e Amministrazione Condivisa; Politiche per le Frazioni; Politiche Giovanili e Fragilità Sociali.

L'elenco dei neoassessori

Luca Casarini sarà il vicesindaco per i prossimi cinque anni. Laureato in Economia, con due master in Marketing Management e Digital Marketing, Casarini si occuperà di Cultura; Lavoro e Attività Produttive; Agricoltura; Comunicazione; Dialetto, Tradizioni, Identità Locale e Accompagnamento Digitale. Attualmente lavora come Marketing Specialist presso Herambiente e B2B Marketing Coordinator presso Aliplast. Ha collaborato in passato con Marchesini Group e Nuovamacut, sempre in veste di marketing specialist. Durante la campagna elettorale è stato capolista di “Pianoro Civica”.

Silvia Neri, eletta nella lista “Saliera per Pianoro”, assume le deleghe per Istruzione, Infanzia e Comunità Educante; Pari Opportunità; Orientamento Scolastico e Lavorativo; Ambiente, Natura e Biodiversità; Turismo Lento; Sostenibilità ed Economia Circolare. Attualmente lavora all’Alma Mater di Bologna come Tutor di Corso nella facoltà di Scienze Naturali. È stata operatrice didattica ed è tutt’oggi rappresentante degli studenti nel Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali dal giugno 2022.

Simonetta Saliera, capolista di “Saliera per Pianoro” ed ex sindaca del centrosinistra dal 1990 al 1995 e dal 1999 al 2009, torna a governare. Dal 2010 al 2014 è stata vicepresidente e assessora regionale al Bilancio, Sicurezza, Europa, Montagna, Semplificazione, Trasparenza e Regolazione dei Servizi Pubblici locali. Durante il primo mandato Bonaccini (2014-2020) è stata presidente dell’assemblea legislativa regionale. Le sue deleghe saranno: Lavori Pubblici; Infrastrutture, Trasporti e Mobilità Sostenibile; Tributi e Patrimonio; Bilancio.

L’avvocato Daniel Bertarelli, eletto con Pianoro Civica, sarà assessore alla Sicurezza e Polizia Locale; Anticorruzione, Trasparenza e Legalità; Sport; Terzo Settore e Volontariato; Commercio di Vicinato e Benessere Animale. Da quasi 20 anni, Bertarelli si occupa del sociale come scrutinatore e segretario di seggio. È stato membro della Consulta Pianoro Vecchio, Guzzano e Livergnano dal 2010 al 2014, componente del coordinamento del comitato Val di Zena dal 2023 e dal 2021 è presidente della consulta di frazione Botteghino di Zocca, Val di Zena e Monte delle Formiche.

Lucia Anna Di Filippo, assessora all’Urbanistica e Edilizia Privata; Personale; Pace, Diritti e Memoria, è stata eletta nella lista “Saliera per Pianoro”. Classe 1955, per anni si è occupata di Servizio Tecnico e Ambiente, seguendo le attività ambientali e le pratiche di abusivismo edilizio e condono. Dal 1993 al 2018 ha fatto parte dell’Unità di Base Urbanistica-Edilizia Privata e Patrimonio.