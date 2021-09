Elezioni: l'ex premier Conte il 10 settembre a Bologna

Tour nei comuni del modenese e del bolognese, poi in serata ospite alla Festa dell'Unità per una intervista con Sarzanini

Venerdì 10 settembre l'ex premier e presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte tornerà in Emilia-Romagna per fare tappa nei comuni della provincia di Modena e di San Giovanni in Persiceto (BO) che andranno al voto alle prossime elezioni amministrative. In serata si recherà anche a Bologna, altro comune interessato dalle consultazionie elettorali del prossimo 3 e 4 ottobre, per una intervista alla Festa dell'Unità.

Conte sarà accompagnato dai parlamentari, dai facilitatori agli Affari interni della Regione, Gabriele Lanzi ed Elena Mazzoni, dalla consigliera regionale, Silvia Piccinini e degli altri portavoce locali, il leader del M5S darà supporto alle liste del M5S e potrà incontrare e confrontarsi con i cittadini emiliani.

Dopo un passaggio in territorio modenese, il tour si sposterà in provincia di Bologna, precisamente a San Giovanni in Persiceto per l’ultimo appuntamento della mattinata dove Conte incontrerà la lista locale e il candidato sindaco appoggiato dal M5S, Sara Accorsi. In serata l'ex premier alle 21:45 sarà sul palco della Festa nazionale dell'unità di Bologna, per una intervista condotta dalla columnist del Corriere della Sera Fiorenza Sarzanini.

"Il MoVimento 5 Stelle è pronto a governare anche in tutti questi territori - affermano i parlamentari M5S dell'Emilia-Romagna - intendiamo dare seguito e migliorare il lavoro svolto negli anni in questi territori. In poco tempo dal suo insediamento come presidente del M5S, Giuseppe Conte ha già portato grande entusiasmo ai gruppi locali riuscendo a definire una linea chiara e dare vita al nuovo corso del nostro MoVimento" hanno concluso.