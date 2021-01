Ore decisive per il Governo: Casini annuncia voto di fiducia, per Prodi Conte ce la fa

Per il professore "I numeri saranno risicati, ma ci saranno. Poi potranno anche crescere"

Il senatore bolognese Pier Ferdinando Casini annuncia il voto favorevole al governo. E' il primo senatore a intervenire in Aula al Senato dopo le comunicazioni del presidente del Consiglio Giuseppe Conte sulla crisi politica.

La "conta" a Palazzo Madama comincerà alle 19,30 e al momnento i voti sicuri sembrano 155. "Credo che le sue parole sono state di verità ammettendo che forse alcune cose potevano esser fatte meglio, ma questo è quello che si poteva fare - ha detto Casini - nessuno puo' avere il pregio dell'infallibiltà di fronte a una vicenda drammatica come questa".

"Non è il momento della rottura, ma il momento della continuità. E ogni alternativa a Conte ci metterebbe in una condizione di difficoltà", ha dichiarato innvece l'ex presidente del Consiglio, Romano Prodi in una intervista ad 'Avvenire'.

"I numeri saranno risicati, ma ci saranno. Poi potranno anche crescere".