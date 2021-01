Crisi di Governo, Conte alla Camera. Borgonzoni: "Prima se ne vanno, meglio è"

"Che tristezza, prima se ne vanno, meglio è per il Paese" ha twittato la senatrice leghista Lucia Borgonzoni a commento del discorso del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che questa mattina ha illustrato alla Camera dei Deputati la situazione politica dopo le dimissioni delle ministre e del sottosegretario in quota Italia Viva. Domahi, l'appuntamento più difficile in Senato.

"Sintesi del discorso di Conte fin qui - ha aggiunto Borgonzoni che oggi alle 14 sarà collegata su Rai 2 - abbiamo, abbiamo, abbiamo...".

Di altro tenore il twitt della sottosegretaria alla salute, Sandra Zampa: "Grazie Giuseppe Conte per l’onestà e la dignità di queste parole".

"Si è appellato ai parlamentari che hanno a cuore il futuro della nazione e non “interessi personali”Ha parlato di “dignità” della politica Ecco,proprio per tutto questo Conte deve togliere il disturbo il. l’interesse della nazione e la dignità politica,non sa cosa siano" ha invece commentato di Fratelli d'Italia, Ylenia Lucaselli, eletta nella circoscrizione Emilia-Romagna.

