Governo, Bonaccini: "Sì a Conte-ter, ma non si può alzare la posta ogni cinque minuti"

Per Stefano Bonaccini le larghe intese senza Movimento 5 Stelle è difficile: "Penso si faccia fatica a immaginare che il più grande gruppo parlamentare possa essere spettatore e non parte di un Governo del paese - ha detto oggi a Radio1 - credo sia giusto ripartire dal Conte-ter per allargare questa maggioranza che così avrebbe, come io mi auguro accada nelle prossime ore, la continuità di alcuni programmi, la correzione di altri, e una base parlamentare un po' più grande per non essere sotto scacco tutte le settimane".

E comunque, rileva il presidente della Regione "non si può alzare la posta ogni cinque minuti, perchè vuol dire che c'è interesse a far saltare il banco e non a trovare un compromesso più avanzato" quindi "posso auspicare che si chiuda positivamente perchè più passano i giorni più i cittadini guardano attoniti a una discussione tutta nelle stanze dei palazzi", tradotto "spero che questo Governo nasca presto, spero ce la facciano, non nell'interesse del Pd o di qualcun altro ma del paese che ha bisogno di un Governo subito".

Il presidente della Camera, Roberto Fico, dopo le consultazioni, dovrebbe salire al Quirinale questa stasera per riferire sul mandato esplorativo.

Il presidente propone la nomina di un amministratore locale nel prossimo Governo, se la trattativa in corso al tavolo di Roberto Fico avrà uno sbocco positivo e nascerà un Conte-ter. "Spero che qualcuno dei bravi amministratori che ci sono in giro per l'Italia o chi ha esperienze amministrative venga coinvolto nel prossimo Governo", ha detto, ma "non mi permetto di segnalare nessuna soluzione, nè nomi nè cognomi, non è il mio ruolo - insomma - un nuovo esecutivo, "nella compagine governativa qualche esperienza di amministratore locale la metterei". (dire)