Dimissioni di Draghi, Lepore: "Una sconfitta politica, ma Bologna ha le spalle forti"

Il sindaco di Bologna Matteo Lepore interviene sui social con un commento che arriva dopo le dimissioni del presidente del consiglio Mario Draghi: "Con le dimissioni di Draghi finisce il governo di unità nazionale. Un Premier che ha servito le istituzioni con onore e competenza riconosciuta. Tutto ciò avviene in un momento grave per il nostro Paese. Una guerra ai confini dell'Europa, una crisi energetica pazzesca, l'inflazione che galoppa e la crisi sociale che incombe sulle famiglie. I partiti che hanno deciso di mollare si sono assunti una responsabilità pesantissima, che ora toccherà a noi Sindaci affrontare insieme alle nostre comunità. Si scioglieranno le Camere e si andrà al voto senza dare risposte essenziali per la vita delle persone, lasciandoci per mesi letteralmente nelle pesche".

"Come città di Bologna abbiamo le spalle forti e fieno in cascina per quest'anno - contunua Lepore - ma penso ai tanti colleghi e colleghe sindache che non potranno chiudere i bilanci, che dovranno scegliere tra tenere accesi i lampioni e finanziare il sostegno alla disabilità o agli anziani. Senza contare i cantieri che già saltano, uno a uno come birilli, a causa dell'aumento dei costi delle materie prime e l'assenza di manodopera. Miliardi di fondi europei da mettere a terra che subiranno ritardi".

Il ruolo del Partito Demcratico

"Caro Partito Democratico, adesso tocca a te, fai il Partito Democratico. Basta governi di unità nazionale con le destre e i populisti.

E' arrivato il momento di dare il meglio di noi senza mediazioni e con il massimo dell'unità. Lo dico con la convinzione che fosse giusto battersi fino in fondo per sostenere questo Governo, ma ora si apre una pagina nuova: il voto degli italiani e delle italiane, la loro fiducia, come è giusto che sia. Bisogna cambiare spartito, discutiamo come, per arrivare al 30% ed essere competitivo il PD si deve dotare di un'agenda a trazione popolare e sociale. La metà degli elettori si sta astenendo".

"Questione vitale darsi un'agenda progressista"

"Al Sud si è aperta da tempo una nuova questione sociale senza rappresentanza politica. Al Nord i mondi produttivi sanno che non possono essere le destre populiste a governare con capacità e credibilità. Dunque ora, prima ancora di dire con chi andare, diciamo al paese dove andiamo noi, che è meglio. Coinvolgiamo le persone e rappresentiamole, facciamo il nostro dovere: quello di stare accanto a chi rimane indietro, a chi lavora, a chi si impegna per il Paese. Bisogna farsene una ragione, questo passaggio su Draghi è una sconfitta politica. Dura, causata da irresponsabili, ma una sconfitta ed è riconoscendo le sconfitte che si può ripartire con verità e rispetto per gli italiani. Darsi un'agenda progressista come PD senza farsi tirare per la giacca adesso è una questione vitale. Bologna c'è e ci sarà sempre per l'Italia, facendo la sua parte con determinazione, orgoglio dei propri valori e umiltà".