Il Governo ottiene la fiducia, Merola: "Non mi pento di aver costruito il rapporto con i 5Stelle"

Anche l'ex primo cittadino, Virginio Merola, ora presidente dell'Istituto Parri, interviene sul banco di prova del Governo, che ha ottenuto la fiducia sul cosiddetto DL Aiuti, senza il voto del Movimento 5 Stelle. Numeri confermati dunque, ma il presidente del Consiglio, Mario Draghi, è "salito", come si dice, al Quirinale.

"Non mi pento di aver agito da sindaco per costruire un rapporto con i 5Stelle - scrive Merola in una nota - Ho sempre dato la precedenza a chi li votava, per non lasciare questo numeroso elettorato alle destre e all’astensione e per questo, pur avendoli contro in Consiglio Comunale, ho gettato ponti per il futuro, per mantenere aperta la strada a una convergenza. Non so come finirà o come continuerà la loro storia. Ma sta per finire, in ogni caso, il movimento che abbiamo conosciuto finora".

Secondo l'ex primo cittadino "Oggi, pur non essendo ora di bilanci definitivi, credo dobbiamo ai 5Stelle un'importante lezione, vera e utile per noi del PD. Si può diventare partito di maggioranza con la fermezza delle proprie idee e la tenacia nel proporle se si è sé stessi con la nettezza necessaria - e aggiunge - Il PD non può essere solo pazienza democratica. Ho sempre ammirato il nome del partito irlandese Sinn Fein, noi stessi (partito di sinistra irlandese - ndr). Senza autonomia radicata nel voto popolare le alleanze solo contro non funzionano".

Nelle ore che hanno preceduto il voto al Senato, sono intervenuti anche il presidente della regione, Stefano Bonaccini, e l'attuale sindaco di Bologna, Matteo Lepore.

Per il governatore, laconico "se metti a rischio il Governo nel mezzo di una pandemia energetica, aggravata dalla guerra, sei semplicemente un irresponsabile". Più loquace invece il sindaco: "Abbiamo bisogno di finire la legislatura con questo Governo e credo che il Pd stia facendo tutto il possibile per sostenere anche le misure sull'agenda sociale e sui redditi. Credo sia arrivato però il momento di fare una verifica, di vedere se questo Governo Draghi può andare avanti".

(Virginio Merola_foto archivio)