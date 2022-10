Governo Meloni, Lepore: "In una settimana, cancellano il Covid e mettono in discussione il 25 aprile"

"Il Governo di centrodestra dopo una settimana mette già in discussione il 25 aprile e la partecipazione delle più alte cariche dello Stato. Dopo una settimana, cancellano il Covid e i vaccini per decreto. Pensavo fossero più pronti a governare il paese in un momento così delicato per tutti gli italiani. Invece, niente. Sono ripartiti sempre dallo stesso triste e pericoloso punto. Aspettiamo dunque provvedimenti per l’economia, le imprese e le famiglie senza soldi per le bollette. Mi aspetto un governo duro con le grandi compagnie energetiche che speculano, non contro i partigiani o il personale sanitario che ci ha salvato dalla pandemia. Mettiamoci al lavoro per l’alternativa".

Come il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, fortemente critico anche il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, sulle prime dichiarazioni e scelte del nuovo Governo, guidato da Giorgia Meloni.

Come rende noto il deputato bolognese, Galeazzo Bignami, è stata presentata la proposta di legge per istituire la Commissione d’Inchiesta sulla pandemia.

La Russa: Il 25 aprile non sfilerà nei cortei"

In un'intervista il presidente del Senato, Ignazio La Russa, a La Stampa, pur condannando le leggi razziali ha dichiarato che non sfilerà nei cortei per come si svolgono oggi". Secondo la seconda carica dello Stato, attualmente il 25 aprile è "appannaggio di una certa sinistra".

Covid: reintegro sanitari no vax

In merito all'epidemia di Covid, potrebbero essere annullate le multe comminate ai no vax e si pensa al reintegro del personale sanitario non vaccinato. Inoltre sarà cancellato l'obbligo delle mascherine negli ospedali e Rsa a partire dal 1° novembre.