Anna Maria Bernini ministra dell'Università e della Ricerca nel governo Meloni

La senatrice Anna Maria Bernini è nella squadra di Governo, indicata a capo del Ministero dell'Università e della Ricerca dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che da domattina con il giuramento inizierà il suo lavoro. Tra i ministri, anche un altro nome noto alle cronache bolognesi, l'ex prefetto Matteo Piantedosi, ex capo di gabinetto di Matteo Salvini quando era ministro, designato ministro dell'Interno.

Chi è Anna Maria Bernini

Bolognese, classe 1965, la senatrice – avvocata e docente dell'Alma Mater – è la capogruppo uscente di Forza Italia. Già ministra nel governo Berlusconi IV, nel 2011, ha iniziato la carriera politica con Alleanza nazionale di Gianfranco Fini, diventando poi esponente del Popolo della Libertà e poi di Forza Italia.

In Parlamento viene eletta per la prima volta nel 2008 con il Popolo della Libertà, sempre in quota Alleanza Nazionale, mentre nel 2010 corre alle Regionali dell’Emilia-Romagna come candidata di centrodestra (sconfitta dall'ex presidente Vasco Errani).

Avvocata, docente dell’Alma Mater, laureata con lode in Giurisprudenza nel 1991, è docente associata di Diritto Pubblico e Diritto Pubblico Comparato presso la Facoltà di Economia, Sede di Forlì, dell'Università di Bologna.

