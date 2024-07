Classifica sindaci e governatori: Lepore perde punti, Bonaccini lascia da secondo

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Il sindaco Matteo Lepore è al 37° posto con il 54,5% un calo del 7,4% rispetto al giorno delle elezioni. Lo rivela "Governance Poll 2024", l'indagine de Il Sole 24 Ore sul gradimento dei sindaci e dei presidenti di Regione. Sul podio c'è Michele Guerra, primo cittadino di Parma, con il 63%, risalendo le percentuali del 2023 che lo vedevano dopo Beppe Sala, Milano, Marco Fioravanti, Ascoli Piceno, e l'ex Antonio Decaro, Bari.

Sindaci, centrosinistra sul podio

Dopo Michele Guerra, guadagna un + 5,5% Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, oggi al 62%, piazzandosi in seconda posizione, seguito da Michele De Pascale, sindaco di Ravenna, al 61% (+11%), un podio tutto di esponenti di centrosinistra.

Calo sensibile per Roberto Gualtieri, sindaco di Roma, al 45% penultimo con - 15,2%, insieme a Roberto Lagalla, Palermo, e poco sopra l'ultimo classificato, il sindaco di Trapani, Giacomo Tranchida, al 42%.

Governatori, c'è anche l'ex Bonaccini

Nessuna sorpresa, anche se il podio 2024 è "rimescolato". Massimiliano Fedriga presidente del Friuli Venezia Giulia e presidente della Conferenza delle Regioni, vince col 68%, scavalcando l'ormai ex Stefano Bonaccini che nella classifica 2024 è al 67%, secondo.

Segue Luca Zaia, Veneto, con il 66%. Al quarto posto, ex equo per il popolarissimo Vincenzo De Luca, presidente della Campania, 60%, e il collega calabrese, Roberto Occhiuto.

Bonaccini è tra i governatori che hanno fatto registrare il maggiore aumento di consensi rispetto al giorno delle elezioni.

I sindaci dell'Emilia-Romagna

In discesa Matteo Lepore, 37° posto con il 54,5% dei consensi, perde il 7,4%. Nel 2023 Matteo Lepore era già sceso dalla quinta alla diciassettesima posizione.

Cresce il riminese Jamil Sadegholvaad, al 57,5%, Michele De Pascale (Ravenna), indicato da Bonaccini prossimo candidato alle regionali, tocca il +61% con un +1,5% rispetto al giorno delle elezioni. Katia Tarasconi (Piacenza) è al 56% con un +2,5%, Michele Guerra (Parma) al 63% con un -3,2%.

Sadegholvaad risulta essere il sindaco che cresce di più dal giorno delle elezioni in tutta la Regione. Da notare che solo un primo cittadino su quattro ha incrementato il consenso dal giorno delle elezioni.

La classifica

Il Governance Poll 2024 ha indagato su 80 comuni capoluogo di provincia e le Regioni. Non sono stati testati i Comuni e le Regioni in cui si è votato nel 2024. Per le regioni il campione è di 1.000 soggetti e di 600 per i comuni.