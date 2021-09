Green Pass, Bonaccini: "Chi è contrario favorisce nuove chiusure"

"Chi è contro il Green pass rischia di favorire nuove chiusure o lockdown". Lo sottolinea il presidente dell'Emilia-Romagna Stefano Bonaccini alla vigilia della nuova stretta del Governo sul mondo del lavoro.

"Secondo me – dice oggi il governatore a Radio 24 – si andrà sul settore pubblico e dalle dichiarazioni dei ministri anche verso una estensione nel settore privato, poi vedremo in quale o quanto settore privato. Ma mi pare molto chiara la direzione che il presidente del Consiglio Draghi sta indicando, ed è quella della massima protezione delle persone proprio perché vogliamo tenere a bada la curva pandemica". Bonaccini, dunque favorevole all'esensione del Green pass nel mondo del lavoro, ricorda oltre tutto come "siamo di fronte ad un possibile incremento della crescita dell'economia come nemmeno i più ottimisti avevano prefigurato.

Merola: "Chi non si vaccina sta a casa"

Anche il sindaco di Bologna, Virginio Merola, è d'accordo con l'estensione del Green pass sui luoghi di lavoro. "Giudico positivamente questa idea", afferma il sindaco uscente, "perchè è importante per la libertà delle persone: il Green pass ci permette di fare cose che la pandemia prima ci vietava".

Quindi è "molto opportuna questa estensione e mi auguro che si proceda", dichiara Merola oggi a margine di una conferenza stampa. Per quanto riguarda la conseguenze per i lavoratori che non risulteranno dotati di certificazione, dipendenti comunali compresi, il sindaco avverte: "Vediamo il testo definitivo del decreto, ma credo che la logica sarà che chi non si vaccina dopo un po' resta a casa sospeso". Bisogna, aggiunge Merola, "che tutti si assumano delle responsabilità, è evidente che dobbiamo saper contrastare fino in fondo la pandemia e quindi questo è uno strumento essenziale". (Dire)