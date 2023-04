Grigliate fuorilegge, Stanzani (FI) punge: "Emissioni? Allora multa anche per il vecchione del Comune"

Ancora polemiche attorno alla cosiddetta 'ordinanza anti grigliate'. Dopo il video del sindaco nel quale veniva constestualizzato il tutto (il divieto nasce da un piano aria condiviso in tutta la val padana, anche con i sindaci di destra puntualizza il primo cittadino, ndr) dai banchi dell'opposizione è Nicola Stanzani di Forza Italia a pungere l'esecutivo sull'aspetto sanzionatorio della norma.

"Il sindaco ci fa la morale sul barbecue, ma chi fa la morale al Comune?" attacca Stanzani in consiglio comunale, spiegando di aver recepito le spiegazioni fornite nei giorni scorsi dal sindaco Matteo Lepore ma aggiunge che "di sanzione ce ne sarebbe dovuta essere almeno un'altra: al Comune di Bologna".

Questo perché sempre secondo Stanzani il divieto riguarda anche i falò, "come quello del Vecchione acceso in piazza Maggiore il 31 dicembre 2022 -continua il forzista- giorno in cui, come si può tuttora verificare dal canale Telegram del Comune, le misure emergenziali erano attive ed era vietato accendere falò in tutto il territorio comunale perchè si era in emergenza Pm10. Quindi eravamo fuori regola", ammonisce Stanzani.