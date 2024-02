Primarie Pd Castel Maggiore, vince Gurgone: "Onorato, ora verso le amministrative"

È ufficiale. Paolo Gurgone è il candidato sindaco Pd di Castel Maggiore. Questo è l'esito delle uniche primarie dem nell'area di Bologna verso le prossime elezioni amministrative.

Si è trattato di un confronto civile tra l'assessore uscente Gurgone, che si aggiudica il 60,5% dei voti, e il vicesindaco Luca De Paoli, entrambi sostenitori di Bonaccini alle primarie di marzo 2023. La decisione di utilizzare i gazebo, benché controversa e non adottata in comuni con numerosi candidati (come San Lazzaro o Casalecchio), è stata presa di mutuo accordo tra i candidati e la leadership locale.

I risultati sono stati annunciati nella notte di domenica 25 febbraio: Gurgone ha ricevuto 911 voti, De Paoli 583, con un totale di 1.506 votanti. Un numero non trascurabile, ma nettamente inferiore rispetto ai 2.300 del 2014, evidenziando un calo netto del 35%.

Il candidato eletto, e ora in corsa ufficialmente per tentare di prendere il timone dalle mani della sindaca Belinda Gottardi, ha commentato i risultati: "Sono onorato della fiducia manifestata dai cittadini e dalle cittadine di Castel Maggiore. È una vittoria della comunità e un grande risultato del partito democratico. Ora tutti insieme verso la sfida delle amministrative."

A caldo anche il commento dello sfidante, De Paoli, che parte rivolgendo un ringraziamento ai suoi sostenitori: "583 volte grazie! Un grandissimo risultato, non scontato, di cui siamo molto soddisfatti. Ci tenevo ancora una volta a ringraziare tutte le persone che sono al mio fianco, i membri del comitato e tutti i cittadini che abbiamo incontrato durante questa bellissima esperienza. La giornata di oggi - continua - non è la fine di un percorso ma l'inizio di un grande viaggio." In fair play aggiunge: complimenti a Paolo Gurgone per la vittoria alle primarie."