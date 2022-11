I vincoli di tutela sono diventati derogabili?

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

In questo periodo di difficoltà ambientale in cui spicca la necessità di evitare nuove edificazioni, dove il governo pubblico del territorio potrebbe rassicurarci salvando le nostre meravigliose colline ed i polmoni verdi della città dalla cementificazione, ci preoccupa la “rigenerazione edilizia” di cui parla la Giunta del Comune di Bologna che propaganda ulteriori riduzioni di consumo di suolo, ma al contempo inizia ad intaccare anche i colli bolognesi, fino a ieri rimasti inviolabili, con cemento e asfalto. Da una recente stampa periodica apprendiamo che sono stati approvati negli scorsi mesi tre progetti imponenti mediante deroghe ai vincoli di inedificabilità assoluta nei boschi sovrastanti Bologna; non importa di chi o per che cosa, importa sapere che si tratta di cantieri il cui impatto visivo è impressionante, in un caso addirittura imponente “con ruspe che continuano a scavare, asportare terra, abbattere alberi e la cui base è già pronta: dove c’era il bosco ora c’è un’enorme colata di cemento”. Ci si chiede come ciò possa accadere nella città dove una sessantina di anni fa -quando ancora non esistevano leggi urbanistiche né piani regolatori- il Comune di Bologna è stato il primo a tutelare l’intero centro storico e non più soltanto i monumenti; dove è stato impostato il concetto di “standard” cioè l’obbligo da parte dei costruttori di garantire ai cittadini anche la percentuale di verde e dove si sono realizzati piani di edilizia popolare divenuti esempi di vivibilità, strutture pubbliche e reti di trasporto urbano . In altre parole eravamo la città simbolo della buona urbanistica italiana. Per noi “Rigenerazione urbana” non significa cementificare terreni verdi, ma: ⮚ riqualificare, ristrutturare ex fabbriche, caserme, edifici pubblici, immobili privati in stato di totale abbandono; ⮚ significa non autorizzare volumi pazzeschi, e concedere ai privati di costruire ciò che vogliono; ⮚ significa non derogare ai vincoli di tutela sulle colline di Bologna; Significa non essere pronti a dire addio a quella sana “Democrazia urbanistica” che ci ha visto protagonisti nell’amministrazione della città per decenni.