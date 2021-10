Comune, pronta liquidazione di fine mandato per l'ex sindaco Merola

"Cambio prospettive per un po', per vedere punti di vista diversi". Così l'ex sindaco Virginio Merola ha salutato Palazzo D'Accursio e anche Bologna nei giorni scorsi, per dedicarsi a un viaggio nel sud Italia e poi buttarsi a capofitto nella sua attività all'istituto Parri. Intanto è arrivato anche il tempo della liquidazione per lui. Gli uffici comunali infatti - rivela la Dire - hanno messo in pagamento l' indennità di fine mandato relativa al secondo quinquennio di governo della città, dal 2016 al 2021. Nel complesso, a Merola spettano 50.829 euro sulla base degli "importi effettivamente corrisposti al sindaco del Comune di Bologna per il periodo dal 21/06/2016 al 10/10/2021, in relazione al mandato amministrativo 2016-2021, al lordo delle ritenute fiscali a carico del percipiente", si legge in una determina dirigenziale dell'area Personale.