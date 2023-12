Il consiglio comunale di Ozzano approva il regolamento “Diritti degli animali e diritti/doveri dei loro proprietari” proposto dalla capogruppo di opposizione Vason

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

All'unanimità durante il Consiglio Comunale del 21 dicembre 2023 è stato approvato il REGOLAMENTO COMUNALE “DIRITTI DEGLI ANIMALI E DIRITTI/DOVERI DEI LORO PROPRIETARI”, regolamento fortemente voluto dalla capogruppo di Noi per Ozzano Monia Vason, che con l'aiuto di guardie zoofile volontarie di Oipa Bologna, ha predisposto il regolamento e presentato lo stesso in una commissione consiliare ben un anno fa. Dopo la presentazione avvenuta a fine 2022, la capogruppo ha inviato la bozza del regolamento agli uffici comunali “perchè non mi interessava mettere la firma sull'atto, quello che mi interessava era che questo regolamento venisse condiviso e reso attivo il prima possibile” dice la Vason, e finalmente è giunto alla sua approvazione in Consiglio Comunale ed è stato approvato con il favore e i complimenti di tutti i gruppi consiliari. La Citta’metropolitana di Bologna ha 55 comuni, di cui fino ad oggi 29 comuni, hanno il regolamento che può essere solo migliorativo rispetto alla già esistente normativa nazionale e regionale e con decorrenza 1° gennaio 2024 entra in vigore anche il regolamento di Ozzano dell’Emilia, paese che accoglie moltissimi animali vista anche la sede della Facoltà di Veterinaria. Il regolamento sarà presto scaricabile dal sito del Comune di Ozzano dell’Emilia e gli verrà dato ampio risalto attraverso i principali mezzi di comunicazione. Lo stesso norma vari aspetti, dal trasporto degli animali agli aspetti igienici-sanitari, dal censimento alla raccolta delle deiezioni, dal ricovero alla rinuncia di proprietà, rivolgendosi a tutte le specie animali presenti, stabilmente o temporaneamente, sul territorio del Comune. La peculiarità di questo regolamento, che è sicuramente uno degli strumenti migliori presenti nella nostra regione, è che non lascia niente al caso, sono stati evitati termini che lasciassero libero arbitrio al significato, come cuccia sufficientemente coinbentata o tettoia adeguata, lasciando posto a vere e propri dati, misure e dimensioni. “Sono molto orgogliosa del lavoro svolto e del risultato ottenuto in sinergia con gli uffici comunali, che si sono adoperati a ordinare e puntualizzare alcuni aspetti rispetto alla bozza presentata, il lavoro ha visto un'ottima sinergia con l'Assessore Elena Valerio che ha accolto la mia proposta e che si è adoperata a coordinare il lavoro degli uffici coinvolgendo anche Asl e la Polizia Locale per la parte di loro competenza. Sono sicura che questo sarà un ottimo strumento per gli animali e i loro proprietari, e anche per tutti i cittadini che non hanno nulla a che vedere con gli animali ma che hanno diritti e preoccupazioni che le normative introdotte tutelano, garantendo una civile e corretta convivenza per la cittadinanza tutta” dice la Vason “e questo percorso di attenzione verso gli animali verrà mantenuto anche nel programma elettorale della lista civica siAmo Ozzano di cui sono candidato sindaco per le prossime amministrative”