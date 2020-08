Elezioni a Imola, presentata la lista "Imola Coraggiosa" a sostegno di Marco Panieri

Marco Panieri, candidato del centrosinistra alle imminenti elezioni di Imola, ha presenziato alla conferenza stampa della lista Imola Coraggiosa, della Coalizione che sostiene la sua corsa a sindaco: oggi invece la presentazione della sua lista "Imola Corre". Con la capolista Elisa Spada e gli altri candidati, sono stati ribaditi i punti espressi nel programma di Coalizione e che saranno al centro del governo della Città, tra questi: grande attenzione all'ambiente, tutela della salute e dei diritti fondamentali di tutti, superamento delle disuguaglianze, rilancio economico e produttivo.

"Soprattutto - spiega Panieri - è condivisa da tutti la necessità di ritrovare quel rapporto di fiducia e reciproco ascolto, tra cittadini e governo della città. Idee concrete, competenze solide, coraggio, partecipazione e grande amore per la Città e il suo territorio sono quello che rende forte la nostra coalizione e oggi è stato ribadito più forte che mai".

I 10 punti chiave della lista Imola Coraggiosa

Quella di "Imola Coraggiosa" è una lista formata da una pluralità di persone, che hanno a cuore la loro città e vogliono con determinazione mettersi al lavoro per portare avanti le proposte coraggiose presenti nel programma, che vede come assi portanti: 1. la ricostruzione di un governo pubblico che metta al centro la partecipazione come strumento fondante delle scelte della città; 2. la transizione ecologica, intesa in modo trasversale sia nell’ambito dell’economia, guardando alle possibilità che offre l’economia circolare per un rilancio dell’imprenditorialità, anche giovanile, che in quello dello spazio pubblico, luogo dell’inclusione e del contrasto al cambiamento climatico; 3. la mobilità sostenibile, in stretto legame con la rete ferroviaria, intesa sia come elemento strategico per pendolari, sia lavoratori (promuovendo progetti Bike to Work) che studenti, che come strumento per promuovere un turismo sostenibile legato alla città e alla Vallata del Santerno; 4. le politiche giovanili con l’attenzione a creare ftspazi di aggregazione e coinvolgere i giovani nel rilancio del centro storico, incentivando imprenitorialità under 30; 5.l’Osservanza come luogo strategico di raccordo tra il centro storico e il fiume Santerno da valorizzare come laboratorio di rigenerazione portando nuovi contenuti; 6. la cultura e i suoi spazi, in chiave anche di produzione culturale; 7. il contrasto alla violenza di genere e il sostegno ai centri antiviolenza; 8. il diritto ad avere una casa e a mantenere una casa, soprattutto in questo momento difficile in cui si pone e si porrà in maniera sempre più urgente la necessità di un fondo e di azioni concrete a sostegno delle politiche per la casa tese a evitare pignoramenti, a garantire un'abitazione a tutti, nessuno escluso; 9. un ascolto attento dei punti di fragilità della nostra comunità in un'ottica di scelte condivise e partecipate perché nessuno resti indietro. 10. Sostegno alle famiglie con persone non autosufficienti. Abbattimento delle barriere architettoniche a cominciare da quelle della casa".

Ecco tutti i candidati:

Elisa Spada

capolista 41 anni

architetto libera professionista e docente universitaria di architettura del paesaggio, impegnata in associazioni per la promozione della cultura dell’infanzia Rosalba Baldisserri 72 anni

pensionata

ex dipendente Provincia di Bologna e del ministero Pubblica Istruzione Alex Baroncini 19 anni

diploma professionale servizi per la sanità e l’assistenza sociale

musicista e scrittore Giulia Battilani 27 anni

laureata in Giurisprudenza

impiegata nel settore risorse umane con esperienza in associazioni per la tutela dei diritti dei bambini Mahmoud Baversad 65 anni

pensionato

educatore sociale e responsabile di una comunità dei minori a Imola Roberto Brusa 62 anni

laurea in pedagogia

educatore sociosanitario presso l'asp circondario imolese

Alice Conti 20 anni

studentessa alla facoltà di ingegneria e scienze informatiche Unibo

coordinatrice rete degli studenti medi Imola dal 2016-2018 e rappresentante nell'esecutivo regionale della rete degli studenti medi 2018-2020 Daniela Collina 69 anni

pensionata

precedentemente impiegata Pierpaolo Di Canto 37 anni

diploma scientifico, commesso

appassionato ed esperto di comunicazione e grafica Roberta Franchini 59 anni

perito metalmeccanico

impiegata tecnica ad oggi disoccupata

per anni rappresentante sindacale FIOM Paola Gramantieri 49 anni

laureata in scienze dell'educazione e della formazione

insegnante di scuola primaria con esperienza nell'associazionismo per attività extrascolastiche e da sempre impegnata in progettazioni educative nell'area disabilità Giorgio Aniello Marrazzo 43 anni

diplomato tecnico delle industrie elettriche ed elettroniche

ex volontario della Croce rossa italiana impiegato nel mondo della vigilanza e sicurezza

Andrea Pancaldi 39 anni

geometra

istruttore tecnico dipendente pubblico

da anni impegnato nel sociale, responsabile del circolo Il Socialista e dell'associazione Aics Imola sport Alemajeu Roda 18 anni

studente itis indirizzo elettronico esperienze di lavoro come educatore

appassionato di sport Giuseppe Saddemi 63 anni

pensionato

precedentemente operaio metalmeccanico Filippo Samachini 33 anni

laureato in mass media e politica

social media manager Rita Soccorsi 69 anni

pensionata

per 30 anni sindacalista in CGIL, impegnata in particolare sulle tematiche sanitarie e dei servizi all'infanzia e agli anziani Angela Zanni 56 anni

laureata in sociologia e in scienze infermieristiche ed ostetriche

esperta in rischio infettivo in ambito sanitario e sociosanitario