Imola, +Europa: oltre 300 firme raccolte in pochi giorni per il riconoscimento delle famiglie arcobaleno

«Ad aprile abbiamo inviato ai gruppi consiliari la mozione "Caro Sindaco trascrivi" promossa da +Europa e Radicali Italiani con la quale si invitava il Sindaco di Imola Marco Panieri a procedere con le registrazioni anagrafiche dei figli delle coppie omogenitoriali, indicando come genitori entrambe le persone che si sono assunte la responsabilità della procreazione del bambino. Purtroppo non abbiamo ricevuto risposta» afferma Fabio Ehrenhofer, imolese membro del consiglio direttivo di +Europa Bologna, che continua: «Così, insieme a Luigi Minoccari e ad un gruppo di ragazzi della nostra città, ci siamo mobilitati e abbiamo deciso di lanciare anche ad Imola una raccolta firme sul territorio per sostenere la mozione. La raccolta firme ha ricevuto un’accoglienza molto positiva fra le persone di tutte le fasce d’età». Tra i residenti di Imola sono state raccolte 130 firme di Under 30 (di cui 25 di giovani tra i 16 e i 18 anni che alle prossime elezioni comunali voteranno), 44 firme di persone comprese fra i 30 e i 50 anni, 62 comprese fra i 50 e i 70 anni e 17 over 70. Hanno firmato anche 61 residenti in altre città italiane che, tuttavia, hanno il loro domicilio a Imola oppure la frequentano per lavoro, studio o nel tempo libero. «Per tanti di noi è stata la prima volta in cui ci siamo impegnati direttamente nella politica imolese e abbiamo scelto di partire dai diritti civili - conclude Fabio Ehrenhofer - Per noi sui diritti e sulle libertà bisogna andare più avanti. Chiediamo al Sindaco di tutelare i figli di qualsiasi coppia registrando entrambi i genitori, a prescindere dal loro sesso. I bambini delle famiglie arcobaleno hanno il diritto di essere riconosciuti come tutti gli altri, non possiamo permettere che esistano bambini di serie A e bambini di serie B. Per questo, ci auguriamo che venga approvata la mozione in consiglio comunale quanto prima, per dare un segnale chiaro alla cittadinanza e alle eventuali nuove famiglie che chiederanno di essere riconosciute».