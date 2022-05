Incidenti e morti sulle strade del bolognese, Larghetti: "Ripensare le nostre abitudini, avanti con la città 30 km/h" | VIDEO

Un week end tragico sulle strade dell’Emilia Romagna e di Bologna, dove, a causa di incidenti, hanno perso la vita due giovani, 31 e 33 anni, una donna di 63 anni, in A14, mentre il nipotino di 9 anni versa in condizioni gravi all'ospedale Maggiore.

"Ricordo che di 68 decessi nel 2019 sulla città metropolitana di Bologna, 51 sono conducenti o passeggeri di mezzi a motore, quindi parliamo della loro stessa incolumità" aveva scritto in un post la consigliera metropolitana con delega alla mobilità ciclabile, Simona Larghetti "i responsabili siamo noi, sempre - ha detto a Bologna Today questa mattina a margine di una conferenza stampa - abbiamo spesso l'abitudine di dare la colpa agli altri, credo che però ci sia un problema di cultura generalizzata".

Larghetti ci ha raccontato che qualche giorno fa ha incontrato una persona disabile e si è resa conto che "anche con la mia bici posso dare fastidio agli altri, quando abbiamo uno dei paesi con il numero di morti stradali più alto d'Europa, dobbiamo farci delle domande che riguardano le abitudini collettive". La consigliera supporta a pieno il progetto "città 30", ovvero il vecchio limite di 50 km/h sostituito dai 30 km/h: "Una grande rivoluzione che mette in discussione il modo in cui stiamo in strada. E' stato dimostrato che con i 30 km di velocità non si arriva più tardi, perchè il problema sono i picchi, la tendenza ad accelerare tipica italiana. Andare più piano vuol dire avere più di tempo per guardarci intorno, non possiamo permetterci di continuare a perdere vite umane, possiamo sempre fare qualcosa".