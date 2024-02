Innovation in politics Awards 2024: tra i finalisti anche un progetto di Sant’Agata Bolognese

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

The Innovation in Politics Institute è orgoglioso di annunciare i finalisti dell’edizione 2024 dei prestigiosi premi alla buona politica, assegnati in 7 categorie: tra questi anche un progetto italiano realizzato dal Comune di Sant’Agata Bolognese. Su 334 progetti politici presentati da 26 Paesi, 314 progetti sono stati considerati ammissibili e sono stati presentati alla giuria, composta da 1086 cittadini europei. Sono stati scelti 70 progetti finalisti, 10 per ogni categoria. I vincitori saranno annunciati al “Gala dei Premi” il 2 maggio 2024 presso il Museo Marittimo di Barcellona, Catalogna, Spagna. Dal 2017, i premi per l’innovazione politica sono stati presentati ogni anno per onorare il lavoro politico coraggioso e creativo in tutta Europa – indipendentemente dal partito o dal paese - riconoscendo le iniziative politiche innovative che impattano significativamente sulle vite delle persone e rafforzano la democrazia. I finalisti rappresentano un’ampia varietà di nuove idee che stanno realmente facendo la differenza nelle proprie comunità. Provengono da tutti i livelli di governo, da quello locale a quello nazionale, e coprono tutte le diverse categorie. Il progetto italiano finalista è “Economia circolare dei rifiuti per l’ambiente e il territorio”, del Comune di Sant’Agata Bolognese, nella categoria dedicata allo sviluppo locale. Questo progetto rappresenta un esempio virtuoso di gestione dei rifiuti ed è il più importante impianto di compostaggio e biostabilizzazione in Italia attivo nelle operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi, finalizzati alla produzione finale di compost e biogas, con ulteriore raffinamento dello stesso in biometano. “Anche quest’anno l’Italia ha presentato diversi progetti di buona politica, e siamo felici che uno di questi sia stato selezionato dalla Giuria europea per la finale degli Innovation in Politics Awards – commenta Martin Slater, rappresentante per l’Italia dell’Innovation in Politics Institute – Si tratta di progetti che riguardano sia grandi città come Roma e Milano, ma anche realtà meno estese, come per il comune di Sant'Agata Bolognese, finalista per l’Italia con il progetto ‘Economia circolare dei rifiuti per l’ambiente e il territorio’. Lo scopo degli Innovation in Politics Awards, arrivati alla settima edizione, è di promuovere e incentivare progetti che migliorano la vita delle persone grazie all’innovazione, per questo il concorso è rivolto in particolare a governi territoriali: i più vicini alle istanze dei cittadini”. I finalisti parteciperanno al convegno e al gala del 2 maggio presso il Museo Marittimo di Barcellona, dove saranno annunciati i vincitori delle sette categorie. Per questa serata sono attesi più di 500 ospiti del mondo politico, economico e culturale da tutta Europa. Gli Innovation in Politics Awards sono presentati e organizzati dall’Innovation in Politics Institute e sono stati inseriti nel programma 2023/2024 delle Capitali Europee della Democrazia (European Capital of Democracy – ECoD). Fondati nel 2017, son diventati un’ampia piattaforma per politici e cittadini innovativi attraverso cui condividere e scambiare idee sulle modalità di sviluppo e miglioramento della democrazia

Lo scopo del concorso è quello di identificare le menti più brillanti della politica europea e presentare le loro soluzioni ad altri politici, al di là delle differenze ideologiche e tra partiti, per trarne ispirazione. Negli ultimi cinque anni, giurie di cittadini composte da oltre 5.000 cittadini europei hanno selezionato 50 vincitori su oltre 2.500 progetti presentati. Il promotore del concorso è l'Innovation in Politics Institute, la cui mission principale è quella di sviluppare e promuovere l’innovazione in politica al fine di rafforzare la democrazia in Europa.