Due anni da sindaco: intervista a Matteo Lepore | VIDEO

Il mandato da sindaco di Matteo Lepore è quasi giunto al giro di boa. E' tempo dunque di bilanci.

Oltre due anni di mandato positivi, almeno secondo quanto certificato dalla classifica annuale sulla qualità della vita de Il Sole 24 Ore, che ha premiato la Bologna di Lepore con un primo e un secondo posto tra le migliori province d'Italia. Due anni però anche densi di imprevisti, come la terribile alluvione e la questione Garisenda, che hanno rovesciato le agende. Due anni durante i quali si sono avviati diversi progetti, di grossa portata e non privi di contestazioni, come le quattro linee del tram, solo per fare un esempio. Di questi, dell'emergenza abitativa, scuola e nidi, ciclabili, passante, questione taxi, città 30 prossima alla partenza effettiva, e molto altro, ha parlato il sindaco, in una lunga intervista a BolognaToday.