Intimidazioni in via Saffi, Lepore: "Nella mia giunta ci sarà una delega alla legalità e all’antimafia sociale"

A giugno, Libera Bologna aveva raccontato in un video la situazione di via Saffi, dopo l'arresto dell'imprenditore Cuomo, ai domiciliari per bancarotta fraudolenta, trasferimento fraudolento di valori, atti persecutori, ricettazione e autoriciclaggio.

"Ci siamo stati decine volte nei mesi scorsi e quello che è emerso sempre con forza – raccontano dall'associazione che lotta contro le mafie – è il clima di paura e a volte di omertà che si respira. È un aspetto che ci fa molto riflettere sulla presenza della criminalità a Bologna e che stiamo cercando di far emergere".

Il 2 settembre, insieme agli attivisti, a incontrare cittadini e negozianti di via saffi anche il sindaco Virginio Merola, Rita Ghedini e Christian Fossi di Cooperare con Libera Terra e Mirto Bassoli e Alessio Festi di Cgil Bologna ed Emilia-Romagna.

"Non è stata solo una camminata per raccontare la situazione della via, ma la prosecuzione di un percorso di impegno, per fare in modo che ci sia un netto cambiamento nella gestione dei locali sequestrati e nel clima che si continua a respirare. Un cambiamento che può arrivare solo se si lavora in rete, se si mettono insieme competenze e conoscenze - si legge nella nota - Come Libera Bologna mesi fa abbiamo preso un impegno: quello di far emergere la situazione di via Saffi e non solo, per dare forza a chi vuole denunciare e raccontare. Continuiamo a farlo, con tutte le attenzioni che servono in una situazione del genere: nelle prossime settimane, dopo aver raccolto voci, racconti, impressioni, usciremo con nuovi materiali. Per fare in modo che l'attenzione non si abbassi più".