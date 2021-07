Isabella Conti lancia il suo 'manifesto politico': "Atto di amore per il futuro"

Già all'indomani della sconfitta di Isabella Conti alle primarie del centrosinistra si è iniziato a parlare di una possibile Lista della ex sfidante di Matteo Lepore in vista delle prossime elezioni comunali di Bologna. Una lista che - si era ipotizzat o- puntasse a riunire il centro, volta a raccogliere chi come alle scorse primarie ha preferito appoggiare la renziana piuttosto che il candidato del partitone. Dunque che qualcosa bollisse in pentola non era un mistero. L'attesa è finita. Rompendo gli indugi, la sindaca di San Lazzaro ha oggi lanciato il suo nuovo progetto, raccontando che si tratta di un sogno tenuto a lungo nel cassetto, coltivato per anni. Così Isabella Conti attraverso una diretta Facebook stamane ha presentato un nuovo 'manifesto politico', che ha definito "un atto di amore per il futuro". Il futuro del nostro territorio, del nostro paese.

ll 'manifesto' lanciato da Conti si snoda attraverso vari punti, che prendono l'avvio dalla 'riduzione del conflitto e il rifiuto della logica del nemico' e si concludono con il 'diritto alla felicità'. Il progetto si rivolge in primis ai giovani, affinché "possano avere a loro disposizione non solo non strumenti politici , ma anche umani e culturali che possano tenere accesi menti, cuori ed entusiasmo, perché - sottolinea la prima cittadina - "vogliamo che i ragazzi si sentano parte attiva del futuro".

Nasce l'associazione Mater, al timone Isabella Conti con Monica Babbini

Contestualmente la sindaca ha lanciato anche una nuova associazione, che prende il nome di 'Mater', la cui vicepresidenza va a Monica Babbini, altro personaggio politico locale. Anche l'associazione - rimarca Babbini - "è pensata e rivolta ai giovani, è un luogo di incontro per la comunità dove scambiarsi pensieri e opinioni. Perche sono i giovani il futuro di questo paese". Questa associazione guarda lontana - aggiunge Babbini - "per andare oltre i conflitti che ci sono stati". Non solo una 'scuola di politica' questa neonata associazione si prefigge di diventare una sorta di 'comunità educante', dove "ognuno potrà fare la propria parte, dare il proprio contributo per il futuro".