Isabella Conti torna nel PD: "Qui per dare il mio contributo di idee, passione e coraggio" | VIDEO

Ha ripreso la tessera del Pd al circolo di San Lazzaro la sindaca Isabella Conti ed è pronta a collaborare con "idee, passione coraggio" non solo in vista delle primarie per la scelta del nuovo segretario, con la sfida Bonaccini-Cuperlo-De Micheli-Schlein, ma "un minuto dopo tutti noi avremo il compito di metterci al servizio e ricostruirlo" qualsiasi sia il risultato perchè il rischio è "che i valori e le idee per il paese non trovino un veicolo per diventare concrete".

A dare il bentornato a Conti, il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, ex avversario alle primarie per le comunali 2021: "Ce le siamo date di santa ragione - commenta Conti - sempre con la grande volontà di proporre idee per la città".

"Il ritorno di Isabella Conti - come quello di Schlein, avversaria di Bonaccini alla guida dei dem - segna il fatto che a Bologna sta succedendo qualcosa di importante. Un partito è fatto da iscritti che devono lavorare per convincere una platea più grande. Le tensioni non fanno bene, abbiamo bisogno di molta più collaborazione che di competizione".

Isabella Conti, avvocata, nel maggio 2013 ricopre il ruolo di Assessora alla Qualità delle Risorse (Bilancio, Patrimonio e Attività produttive) presso il Comune di San Lazzaro di Savena. A maggio del 2014 diventa sindaca. Dal gennaio 2015 al luglio 2016 in Città metropolitana viene eletta Consigliera metropolitana con delega all'Urbanistica. Viene riconfermata sindaca nel 2019.

A ottobre del 2019 lasciò il PD dpo la battaglia per lo stop alla cosiddetta "colata di Idice", quando, disse "mi sono trovata terribilmente sola", quindi il passaggo a Italia viva di Matteo Renzi. Dopo oltre tre anni, oggi il ritorno. "In questa fase storica è cpme se la nostra generazione sentisse un richiamo potente a dare un contributo a una casa che non potrà mai essere perfetta come noi la vogliamo" ha detto questa mattina Conti.