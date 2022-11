Frana Ischia. Accordo Bologna-Napoli, Lepore: "Avremmo voluto festeggiare, ma..."

Proprio nelle ore in cui il maltempo colpiva l'isola di Ischia, facendo sfollati e dispersi, il sindaco di Bologna Matteo Lepore si trovava a Napoli per incontrare il collega Gaetano Manfredi: "Abbiamo sottoscritto un importante accordo di cooperazione tra le nostre due città, dedicato a tante tematiche, dai quartieri, alla scuola, al lavoro".

"Avremmo voluto festeggiare insieme - continua Lepore in una nota - ma purtroppo da questa notte su tutta la costa imperversano pioggia e vento forte. L’isola di Ischia è stata colpita da terribili frane, mare forza 11 e purtroppo ci sono persone disperse. Ho espresso al Sindaco di Napoli e alla comunità ischitana tutta la nostra vicinanza.

Grazie a tutto il personale che in queste ore sta operando in condizioni meteo davvero difficili per mettere in sicurezza la popolazione. Bologna è con voi".

Gli aggiornamenti

Dalla redazione di Napoli, arrivano notizie preoccupanti. I soccorritori sono stati impegnati tutta la notte per trovare i dispersi, che sarebbero 11, della frana che ha investito Casamicciola, oltre a 13 feriti.

Una la vittima accertata finora, una donna di 31 anni del vicino comune ischitano di Lacco Ameno e che viveva a Casamicciola. Si tratta di Eleonora Sirabella.

Gli sfollati sono stati accolti a Forio d'Ischia, nel palazzetto dello sport. "Ci sarà tempo per capire come e perché si è verificata questa terribile tragedia. Ci sono persone travolte dal fango che non rispondono alle chiamate. Tutto il personale dei Vigili del fuoco presente a Ischia è intervenuto immediatamente e l'invio di ulteriori uomini e mezzi è stato tempestivo, nonostante le gravi difficoltà dovute al maltempo". Così, in una intervista alla Stampa, il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. "Ci sono difficoltà nelle operazioni di soccorso - aggiunge - perché le condizioni climatiche sono molto impegnative". Rispetto alle forze da far scendere in campo adesso "le stiamo valutando in queste ore. Sul territorio sono già dispiegati operatori e mezzi adeguati. La risposta è stata completa e veloce. Dobbiamo garantire adeguate risorse anche per i giorni prossimi".

In merito alla prevenzione, "per quanto di competenza dell'Interno è un'isola dotata di un adeguato contingente di uomini e di mezzi dei Vigili del Fuoco per garantire le operazioni di intervento e in ogni caso in occasione di eventi eccezionali è garantito l'immediato invio di rinforzi dalle zone limitrofe. La straordinaria professionalità e la impareggiabile generosità dei Vigili consentono di affrontare le situazioni più difficili. Chiaramente la presenza di un adeguato presidio permette di intervenire prima e meglio. Per quanto riguarda specificatamente Ischia, non si sono registrati ritardi o carenze". Meloni "si è tenuta in collegamento costante, anche intervenendo in video-collegamento dalla sala della Protezione civile nazionale". Una stima dei danni? "Ora dobbiamo salvare e mettere in sicurezza le persone. La conta dei danni verrà dopo".