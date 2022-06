Italexit e l'Ucraina: "La Nato ha portato la guerra in Europa e noi ormai siamo una loro colonia" | VIDEO

“Siamo contrari a questa guerra che sta impoverendo il nostro paese. Questo Governo – afferma Mia Gandini, coordinatrice di Italexit per l’Emilia-Romagna – sta portando una guerra per procura: sappiamo tutti che gli interessi sono degli Stati Uniti”.

A tal proposito, il partito di Gianluigi Paragone ha organizzato una fiaccolata per la pace da Piazza della Pace fino al santuario di San Luca. “L’Italia ha una bellissima storia di diplomazia – continua Gandini – e dovremmo essere i primi a proporre questo tipo di soluzione. Finora non ha funzionato perché qualcuno non li vuole. Biden sta cambiando strategia ma ogni giorno cambia idea. Uscita dalla Nato? Sì, assolutamente sì. La Nato non è servita a evitare la guerra e ora ce l’hanno portata in casa. Noi siamo occupati dalla Nato, siamo una loro colonia. La Russia aveva i suoi motivi per sentirsi attaccata: ora, probabilmente, è passata dalla parte del torto. Ma ci si poteva pensare prima, le ragioni sono sempre da tutte e due le parti. D’altronde l’Ucraina non è un paese così democratico”.