Strappo Italia Viva-Azione, Mezzetti: "Si rimane uniti se si condivide un progetto politico"

Lo strappo definitivo tra Matteo Renzi e Carlo Calenda si è consumato ieri in Senato. Il leader di Italia Viva ha annunciato la separazione dei gruppi parlamentari avvenuta con la votazione, assente Azione, del cambio di nome del gruppo in "Iv - Il centro - Renew Europe" . Una iniziativa che - inutile a dirlo- porta scompiglio nell’ex terzo polo .

"Io non avrei rotto, quello che ha rotto lui, ma nel momento in cui ha deciso di rompere risparmiamoci la telenovela: ognuno per la sua strada, noi ce ne andiamo per la nostra strada al Senato, ce ne andiamo per la nostra strada alla Camera, e poi che vinca il migliore", ha detto Matteo Renzi annunciando l’iniziativa. A rispondergli, una nota dei senatori di Azione, che contesta la regolarità del voto: "Contrariamente a quanto dichiarato alla stampa dal senatore Renzi - si legge nella nota - nessuno oggi ha deliberato o chiesto la separazione dei gruppi di Iv e Azione. Cosa che invitiamo il senatore Renzi a fare, visto che lo ha già annunciato mille volte."

Mezzetti: divisione necessaria

Sul divorzio in atto interviene Stefano Mazzetti - Presidente Italia Viva Emilia-Romagna, commentando come benchè la notizia della separazione non sia da accogliersi con favore, tuttavia si sia resa inevitabile visti trascorsi: "La divisione dei gruppi non è mai una bella notizia - scrive in una nota - ma si rimane uniti se si condivide un progetto politico". E aggiunge: "Se si rifiuta la possibilità di fare una lista unica alle Europee, fra le tante, è evidente che si voglia percorrere un’altra strada".

"È evidente che Calenda ha altre idee, altri progetti politici - chiosa Mazzetti - Noi andiamo avanti nella costruzione di un centro liberal-democratico che si ispira Renew Europe, presente al Pe dal 2019".

I neoletti rappresentanti territoriali di talia Viva a Bologna e in Regione Emilia-Romagna

Intanto sul fronte renziano è di qualche giorno l'esito delle votazioni - tenute in seno al 1° nazionale di Italia Viva - necessarie ad esprimere i rappresentanti territoriali del partito dell'ex Premier. A Bologna e l’Emilia-Romagna sono stati eletti Marco Mingrone - Presidente Città di Bologna - Lina De Troia - Presidente Città metropolitana di Bologna - e appunto Stefano Mazzetti, eletto Presidente della Regione Emilia-Romagna:ù.