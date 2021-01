Aumento iscritti di Italia Viva. Partono i cantieri tematici di Bologna

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

Il Presidente Nazionale di Italia Viva l’On. Ettore Rosato dichiara: “Le reazioni che registriamo sono 3.000 nuovi iscritti in questi ultimi 10 giorni: evidentemente si premia la serietà sui contenuti e la coerenza di Italia Viva“. Anche in città e nella provincia di Bologna si registra l’aumento degli iscritti. Questo dato conferma la tendenza positiva che, nelle ultime settimane, ha premiato il nostro partito riguardo alla linea politica e programmatica, in una nota il Responsabile Comunicazione di Italia Viva a Bologna, Rosalino Bove. I cittadini, continua Bove, evidentemente, riconoscono la chiarezza con la quale poniamo i temi importanti e necessari affinché si possa affrontare nel miglior modo possibile la crisi sanitaria, nonché economica. In tal senso, a partire da oggi, fino al 20 gennaio, si insedieranno tutti i 10 cantieri creati a Bologna, dove verranno sviluppate le proposte e i programmi di Italia Viva per Bologna 2021, a cui hanno aderito numerosi ed entusiasti oltre 150 persone, a dimostrazione che Italia Viva di Bologna metropolitana è una comunità più che vivace, fatta di persone animate dalla passione per la partecipazione politica, che è il sale della democrazia. Segue il calendario del primo incontro fondativo in videoconferenza dei singoli tavoli di lavoro che si svolgeranno dall’11 al 20 gennaio.

CALENDARIO PRIMA RIUNIONE DEI CANTIERI A BOLOGNA Tutti i cantieri si svolgeranno dalle 18,30 alle 20,30 e dalle 20,30 alle 22,30 in VIDEOCONFERENZA Trasporti, infrastrutture mobilità LUNEDI’ 11, h.18,30 Salute LUNEDI’ 11, h.20,30 Giustizia, sicurezza, legalità MARTEDI’ 12, h.18,30 Agricoltura, Ambiente, Energia MARTEDI’ 12, h.20,30 Sport, socialità, volontariato GIOVEDI’ 14, h.18,30 Welfare, inclusione GIOVEDI’ 14, h.20,30 Economia, impresa, lavoro MARTEDI’ 19, h.18,30 Bologna Metropolitana MARTEDI’ 19, h.20,30 Scuola, università, ricerca MERCOLEDI’ 20, h.18,30 Cultura, turismo, promozione territoriale MERCOLEDI’ 20, h.20,30