Italia Viva arriva in regione: pronti per le elezioni europee ed amministrative VIDEO

Italia Viva forma un gruppo in regione e guarda al futuro per le elezioni europee ed amministrative di giugno. La nuova formazione centrista di maggioranza che ha come capogruppo Giulia Pigoni, aspira a "mantenere salda questa maggioranza con i principi riformisti". Gli altri esponenti sono Mauro Felicori, assessore alla cultura e Pasquale Gerace anche lui consigliere regionale.I renziani hanno commentato la presenza di Azione al congresso di Fratelli D'Italia di domenica 5 dicendo "che sperano sia stata una visita di cortesia". La capogruppo ha inoltre dichiarato come la scelta di un'alleanza "partirà dal candidato" se rileveranno i giusti presupposti. Vista la tendenza da parte del centrodestra a cadere verso "gli estremismi" il gruppo esclude di lavorare assieme a liste di destra nelle prossime elezioni.