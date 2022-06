Ius Soli, Lepore: "Principio fondamentale, gli italiani lo sostengono" | VIDEO

“È un passo in avanti di una città progressista e democratica che vuole dare un messaggio a Roma molto forte. In questo momento alla Camera è depositato un progetto di legge Ius Soli-Ius Scholae: noi abbiamo scelto di mantenere il nome Ius Soli, ma prevediamo di inserire nello statuto anche quanto si dice nel provvedimento nazionale a proposito dello Ius Scholae, cioè che i ragazzi che sono nati o arrivati in Italia e che abbiano completato un intero ciclo scolastico possano avere la cittadinanza, nel nostro caso onoraria, nel disegno di legge invece definitiva. Questo è un progetto di legge che va spinto e sostenuto. Mi rivolgo a tutte le forze che sono oggi in Parlamento: i sondaggi dicono che oltre il 60% degli italiani sosterrebbe questa proposta e le forze politiche democratiche e liberali dovrebbero sostenerlo perché è un principio fondamentale”. Così il sindaco Matteo Lepore, a margine della conferenza stampa per il restauro della Fonte Remonda, a proposito della delibera votata ieri sera dal Consiglio comunale che modifica lo Statuto comunale e con la quale si introduce il riconoscimento della cittadinanza onoraria per i minori stranieri, con riferimento al principio dello Ius Soli. Il sindaco ha inoltre parlato della proposta di legge dello Ius Soli, esortando le forze politiche a votarla in Parlamento.

Per l’occasione, la Giunta ha istituito per il 20 novembre – in concomitanza con la Giornata Internazionale dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza – una Festa della cittadinanza per promuovere nelle scuole la riflessione sul tema, dedicando ore di didattica all’approfondimento e alla sensibilizzazione sul significato dell’essere cittadini.