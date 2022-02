Ius soli, si discute a oltranza in consiglio comunale. "Barricate" del centrodestra

Discussione a oltranza in consiglio comunale per l'approvazione dell'ordine del giorno di maggioranza sullo ius soli ai giovani stranieri residenti in città, annunciato questa mattina in conferenza stampa.

Lo ha stabilito col voto la stessa assemblea, con 25 voti del centrosinistra e 11 'no' dell'opposizione. Il proseguimento della seduta oltre i normali termini è stato chiesto dal dem Michele Campaniello: "Bologna sarà interessata da tanti cantieri ma quello a cui teniamo di più è il cantiere dei diritti che si costruisce giorno per giorno con il lavoro di tutti", afferma Campaniello. Per la segretaria dem Federica Mazzoni da Bologna "parte di nuovo la battaglia politica sullo ius soli, una questione di giustizia e civiltà, di attenzione e cura nei confronti delle nuove generazioni". Per costruire una società coesa, afferma Mazzoni "non si possono escludere migliaia di bambini/e e ragazzi/e che devono avere gli stessi diritti per poter partecipare con la stessa responsabilità richiesta a tutti. È una battaglia del Pd e per questo richiamiamo le istituzioni nazionali a farsene carico: è più che mai necessaria una riforma di civiltà destinata a dare una risposta normativa a giovani che sono già italiani di fatto; modificare la legge sulla cittadinanza è urgente e imprescindibile".

"Non c'è urgenza di discuterlo oggi, così non c'è confronto ma solo ideologia politica di cui faranno le spese i cittadini", ha detto il capogruppo di Fratelli d'Italia Francesco Sassone motivando il voto contrario all'oltranza.

Quindi si prevedono barricate del centrodestra. Proprio Fratelli d'Italia ha annunciato in apertura della discussione 100 ordini del giorno (ma "non per fare un banale ostruzionismo, sono tutti mirati", sostiene Stefano Cavedagna) collegati a quello della maggioranza "per stimolare il dibattito". "Il Comune- afferma Cavedagna- non può intervenire sulla concessione della cittadinanza, c'è un uso strumentale del palazzo comunale per fare propaganda sul piano nazionale, operazione riuscita visto che molti hanno parlato di questo tema. Ma la cittadinanza è una cosa seria". Per Cavedagna tra l'altro "si fa una forzatura sull'istituto della cittadinanza onoraria per qualcosa che non ha nessun valore". Andrea Stanzani di Forza Italia ha invece annunciato che non parteciperà al voto. "Perchè andare al voto immediatamente se l'intenzione era quella di condividere?- chiede rivolto ai banchi della maggioranza- Questa rischia di essere una battaglia politica sulle spalle proprio di coloro che vogliono ottenere la cittadinanza italiana".

"L'annunciata iniziativa del sindaco di Bologna Lepore per conferire ai figli minorenni di immigrati nati in Italia la cittadinanza onoraria, è una forzatura ideologica e intempestiva. La riforma della normativa sulla cittadinanza spetta al Parlamento, dove i numeri per lo ius soli non ci sono. Peraltro, con l'emergenza pandemica da superare, il Pnrr da concretizzare e il caro bollette da fronteggiare, non è davvero il momento di aggiungere altri temi, divisivi, sul tavolo". Lo ha dichiarato il deputato di Forza Italia Luca Squeri.

Lepore: "Discussione semplice, gli emendamenti sono un modo per non dire nulla"

"Sono un modo per non dire nulla, si preferisce la forza fisica alla riflessione". Ha osservato il sindaco, Matteo Lepore, che ha preso la parola in Consiglio comunale per rispondere alle critiche del centrodestra. "Trovo strana - aggiunge - la recriminazione che non ci sarebbe spazio per il dibattito. Il nostro ordine del giorno è semplice, non richiede settimane di discussione. Ma avrebbe potuto ricevere maggiore attenzione. Invece si preferisce affrontare il dibattito con l'ostruzionismo, che non credo sia utile al confronto in quest'aula". Il primo cittadino ricorda del resto che la proposta sullo ius soli era nel programma elettorale, sul quale "si sono espressi gli elettori bolognesi". E non è solo un atto simbolico, assicura Lepore: dopo la modifica dello statuto "introdurremo servizi, investiremo risorse". Inoltre, è "urgente" dare un messaggio di questo tipo dopo le limitazioni del Covid. "Dare la cittadinanza a questi ragazzi- dice poi Lepore con una nuova stoccata al centrodestra- è molto più patriottico che avere come mito qualche dittatore europeo o qualche personaggio in cerca d'autore". (dire)