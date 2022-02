Ricordando Fanti, primo presidente E-R. Il figlio: "Già nel 72 guardava all'Europa. Come se oggi lo si facesse con Marte "

Uomo delle istituzioni, politico anticipatore, colui che fu tra i non tantissimi che nei primi anni ‘70 videro nell’Europa una occasione di sviluppo e una opportunità di crescita. Nella pace e nell’allargamento dei diritti.

Guido Fanti, primo presidente della Regione Emilia-Romagna, è stato al centro di una giornata di riflessione e, a suo nome, è stata istituita una borsa di dottorato di ricerca dell’Università di Bologna per studiare l’impatto del diritto dell’Unione europea sulle politiche nazionali e regionali. Così la Regione ha voluto ricordare la sua figura a dieci anni dalla scomparsa. Con anche un gesto concreto che apra opportunità per giovani studiosi e con un confronto che getti un ponte tra la visione profondamente innovatrice di Fanti e le nuove generazioni. Lui, politico e amministratore che ha messo al centro della propria azione l’impegno per le autonomie regionali e quello europeista.

La borsa di dottorato di ricerca della Regione

La Regione finanzierà dunque una borsa di dottorato di ricerca dell’Università di Bologna intitolata alla memoria di Guido Fanti. Il campo d’analisi riguarderà le implicazioni e l’impatto che il diritto dell’Unione Europea ha avuto (e che ancora ha) sulle politiche nazionali e regionali, mentre i progetti di formazione alla ricerca potranno svilupparsi anche in collaborazione con l’Ufficio di delegazione regionale presso l’Unione Europea a Bruxelles.

Il figlio: "Mio padre già nel 1972 al lavoro per aprire un canale tra l’Emilia-Romagna e l’Europa"

Un’occasione, oggi nella Sala che porta il suo nome nell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, per ripercorrere una storia più che mai attuale, nelle settimane in cui proprio l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza affida alle Regioni e ai territori un ruolo di primo piano nella progettazione e realizzazione degli interventi, con l’Italia Paese destinatario della quota più significativa di risorse del Next Generation Eu.

A ragionare sulla figura di Fanti, sul rapporto tra Enti locali, Regioni, Governo e Istituzioni europee, e sulle prospettive della ripartenza post pandemia, Romano Prodi, ex presidente della Commissione europea e del Consiglio dei ministri, Vasco Errani, senatore ed ex presidente della Regione Emilia-Romagna, Elisabetta Gualmini, europarlamentare ed ex vicepresidente della Regione Emilia-Romagna. Ancora, attraverso un messaggio inviato, Vincenzo Amendola, sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei ministri con delega agli Affari europei, e Paolo Gentiloni, commissario europeo per l’Economia.

Un’iniziativa aperta dai saluti della presidente dell’Assemblea legislativa, Emma Petitti, e del sindaco di Bologna, Matteo Lepore. E che ha visto, tra glia altri, anche gli interventi di Lanfranco Fanti, europeista, figlio di Guido. Lanfranco ha sottolineato l’impegno nel fare nascere la Regione e “le politiche sociali, per l’occupazione femminile, per l’ambiente e per l’Europa”, che caratterizzarono quella prima Giunta: “Mio padre già nel 1972 andava a parlare con i Commissari, uno dei quali era Altiero Spinelli, per aprire un canale tra l’Emilia-Romagna e l’Europa. Ma è come se oggi volessimo avviare un tavolo per l’avvio dei rapporti con Marte”.

Guido Fanti, riformista e innovatore

Sindaco di Bologna prima (incarico nel quale subentrò a Giuseppe Dozza), deputato e senatore della Repubblica poi, quindi europarlamentare e vicepresidente del Parlamento europeo. Fanti guidò la Regione dal 23 luglio 1970 quando, con un ritardo di quasi trent’anni, venne finalmente data piena applicazione al dettato Costituzionale.

Anni pioneristici, in cui c’era di costruire da zero un nuovo livello di governo, ma – allo stesso tempo – anni fondamentali nei quali è stato impostato un metodo di lavoro e di governo e sono state gettate le basi dell’Emilia-Romagna attuale.

E fu proprio di Fanti l’idea assolutamente precorritrice di regione europea e la proposta avanzata nel 1975 di “Lega del Po”, ovvero un coordinamento tra le Regioni Lombardia, Piemonte, Liguria, Veneto ed Emilia-Romagna per affrontare insieme, pur in un quadro di rigorosa unità nazionale, problematiche trasversali comuni ai quattro territori, come quelle ambientali. Un coordinamento che garantisse un’interlocuzione più forte con il Governo da un lato, in una prospettiva che già guardava all’Europa dall’altro.

Innovazione che si concretizzò nella nascita di importanti servizi di welfare, a partire dai nidi, di cui parla, sempre nel podcast regionale, Ione Bartoli, reggiana, classe 1930, prima assessora regionale, che nella Giunta Fanti aveva la delega alle Politiche sociali.