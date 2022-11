“L’importanza di saper ascoltare”

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

Il People Mover, il Passante, il progetto del Tram... e adesso tocca a Bologna Città a 30 all’ora. L’accelerazione intrapresa dall’Amministrazione Comunale bolognese, relativamente al tema sicurezza nella mobilità non può che vederci favorevoli, non fosse altro perché richiesta a gran voce ormai da anni da residenti e sistema produttivo in alcune zone particolarmente rischiose della città e dove sono partiti finalmente alcuni lavori di messa in sicurezza nelle scorse settimane (Via Azzurra). Ma attenzione, le Linee Guida approvate dalla Giunta Lepore se da un lato si prefiggono di affrontare appunto il nodo sicurezza - in via Azzurra e zona Savena viene investita (e purtroppo anche uccisa) in media una persona a settimana - dall’altro dovranno tenere conto che abbassare i limiti sui viali o su alcune arterie fondamentali, creerà ingorghi su direttrici spesso già fortemente intasate con un ulteriore aumento dell’inquinamento dell’aria e non favorirà gli spostamenti a piedi o in bicicletta per ridurre l’uso di auto e moto. La sicurezza stradale è un problema evidente e va assolutamente affrontato per ridurre al minimo gli incidenti causati dalla mobilità veicolare, ma poiché esiste una città che lavora e che produce anche con l’auto, occorre che l’Amministrazione Comunale apra ad una fase di ascolto e partecipazione vera dei cittadini, dei comitati e del sistema produttivo perché se l’area 30 sarà limitata ad alcune zone e ad alcune criticità è condivisibile, ma pensare di estenderla per gestire la mobilità cittadina non sarebbe la soluzione migliore mentre - e lo sosteniamo da sempre - sarebbe necessaria una scrupolosa manutenzione delle strade contestualmente ad una maggior presenza sul territorio della polizia locale, che nel nostro territorio è purtroppo carente.