Figlio di La Russa indagato per stupro, Schlein: "Da seconda carica dello Stato parole disgustose" | VIDEO

Dalla notizia di una denuncia per violenza sessuale a carico del terzogenito, si sono rincorse le polemiche anche per le parole dello stesso presidente del Senato

"Al di là delle responsabilità del figlio di La Russa, che saranno chiarite dalla magistratura, è veramente disgustoso vedere la seconda carica dello Stato utilizzare parole che tendono a minare la credibilità delle donne che denunciano a seconda di quanto tempo ci mettono per farlo". Così la segretaria PD Elly Schlein ai cronisti durante una visita a Palermo.

Dalla notizia di una denuncia per violenza sessuale a carico di Leonardo Apache, terzogenito del presidente del Senato, si sono rincorse le polemiche anche per le parole dello stesso Ignazio La Russa: "Dopo averlo a lungo interrogato - ha dichiarato in una nota -, ho la certezza che mio figlio Leonardo non abbia compiuto alcun atto penalmente rilevante. Sicura è la forte reprimenda per aver portato in casa nostra una ragazza con cui non aveva un rapporto consolidato. Di sicuro - ha aggiunto - lascia molti interrogativi una denuncia presentata dopo quaranta giorni dall'avvocato estensore che - cito testualmente il giornale che ne dà notizia - occupa questo tempo 'per rimettere insieme i fatti'".

Per Schlein "sono segno di grave ignoranza e mancanza di rispetto per le donne che denunciano le violenze. Non si può vedere il presidente del Senato - ha aggiunto - che legittima in questo modo i pregiudizi sessisti".

"Il Presidente del Senato - ha poi scritto in una nota - non può fare vittimizzazione secondaria. È per questo tipo di parole che tante donne non denunciano per paura di non essere credute. Inaccettabile da chi ha incarichi istituzionali la legittimazione del pregiudizio sessista“.

L'inchiesta

Leonardo Apache La Russa, 19 anni, è accusato di stupro, dopo la denuncia di una ragazza di 22 anni in procura a Milano, come ha riportato il Corriere della Sera.

Secondo la difesa del giovane La Russa non c’è stata "nessuna costrizione". La giovane avrebbe riferito agli inquirenti di essersi svegliata nuda e in stato confusionale nel letto del ragazzo.

I fatti risalgono al 18 maggio scorso. La serata inizia in una nota discoteca del centro di Milano, vicino al Duomo. "Mentre ballavamo mi ero accorta della presenza di un mio compagno di scuola di liceo (...) Leonardo La Russa, figlio di Ignazio La Russa. Ci salutammo e da quel momento non ricordo più niente", tranne di aver bevuto due cocktail.

La ragazza, sempre secondo quanto riporta il quotidiano, ha raccontato di essersi svegliata a mezzogiorno "in assoluto stato confusionale", "nuda nel letto con a fianco Leonardo La Russa". Recatasi poi alla clinica Mangiagalli, con servizio antiviolenze, le vengono riscontrate un'ecchimosi al collo e una ferita a una coscia.