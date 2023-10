Autorizzazioni Labas, per il Comune è "caso chiuso". Ma la Lega non ci sta

Tanto rumore per nulla, almeno secondo l'amministrazione Lepore che, attraverso le parole dell'assessore al Welfare Luca Rizzo Nervo, mette la parola fine alle polemiche sull'attività del Làbas e dell'ambulatorio popolare ospitato dal centro sociale di vicolo Bolognetti sui cui l'opposizione aveva sollevato più di una perplessità in fatto di autorizzazioni.

Nessuna novità dopo il sopralluogo dell'Ausl

"Non ci sono elementi di particolare novità, tranne l'esito del sopralluogo di ieri" condotto dall'Ausl, ha detto Rizzo Nervo durante il question time a Palazzo d'Accursio. Controlli che, prosegue, hanno rilevato "locali a norma, in linea con le autorizzazioni", il corretto stato stato delle apparecchiature. Al momento il Laboratorio di Salute Popolare effettua cure e interventi odontoiatrici per i soggetti economicamente e socialmente fragili. Per ora, conclude l'assessore, non ci sono altre attività in essere. E avverte: "Qualunque prospettiva di allargamento delle attività sanitarie che meritoriamente il laboratorio di salute popolare intendesse svolgere sarà oggetto dell'iter di valutazione da parte delle autorità preposte".

Di Benedetto (Lega): "Ispezione farsa"

Caso chiuso? Non per il capogruppo leghista Matteo di Benedetto, che insiste sulla necessità di "revocare la concessione". "Sono ancora tanti i post sulle attività sanitarie presenti in vicolo Bolognetti sulle pagine social di Labas, attività non rilevate dall'ispezione su cui abbiamo delle prove documentali", insiste il leghista, che definisce l'ispezione dell'Ausl "un modo di fare ispezioni molto singolare, quello di annunciarle in modo che chi è attenzionato possa mettere tutto in ordine e far finta che vada tutto bene".