Alluvione, la Lega chiede una commissione d'inchiesta: "Ci sono state mancanze, serve verità" | VIDEO

Una commissione assembleare d’inchiesta sulla gestione del dissesto idrogeologico dopo l'alluvione di maggio. La richiesta arriva dal gruppo consiliare in Regione della Lega per “far luce sulle cause che hanno determinato devastanti e drammatiche conseguenze delle piogge abbattutasi sulla nostre regione”, anche in virtù “del ruolo del presidente della Regione quale commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico”, si legge nella richiesta depositata dai consiglieri regionali leghisti.

"Gestione del dissesto non ottimale"

Al completo questa mattina ne hanno spiegato le ragioni. "Presumiamo che ci possano essere mancanze nella gestione del dissesto", sottolinea il capogruppo leghista Matteo Rancan. “Siamo convinti - aggiunge il capogruppo - sia necessario scoprire ciò che non è andato non solo in Romagna ma in tutto il territorio regionale. In diversi anni abbiamo avuto purtroppo gravi danni anche rispetto a una gestione del dissesto secondo noi non ottimale”.

La richiesta ora passa dal voto dell'aula

Per essere istituita, la commissione d’inchiesta dovrà ottenere il via libera dell’Assemblea legislativa, e quindi l’ok della maggioranza di centrosinistra. “Ci auguriamo che da parte di tutti i partiti ci sia la volontà di approfondire qualcosa che potenzialmente non è andato. Se dovesse essere bocciata, vuol dire che qualcuno vule nascondere qualcosa, serve trasparenza e verità”, insiste Rancan.

"È mancata la prevenzione"

Ma oltre a Rancan, nell’incontro con la stampa hanno preso parola tutti i consiglieri leghisti, in particolare quelli eletti in Romagna. “È sotto gli occhi di tutti che qualcosa non ha funzionato in termini di prevenzione e protezione", ha affermato il consigliere Emiliano Occhi, che è anche vice presidente della commissione Territorio, ambiente, mobilità. “Ci sono fiumi dove gli argini non vengono puliti da più di 50 anni e la Regione non ha mosso in dito. Bisogna prendere provvedimenti", ha detto il consigliere faentino Andrea Liverani. Per il riminese Matteo Montevecchi, "la colpa non è solo la tanta pioggia ma la mancanza di prevenzione".