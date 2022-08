Lega: "A Bologna lampioni accesi di giorno, che spreco"

A Bologna "non di rado capita che vie intere della città abbiano le luci accese anche in pieno giorno", sostiene la Lega nord, che parla di spreco "semplicemente irresponsabile". Ad intervenire sul tema sono Cristiano Di Martino (dipartimento infrastrutture del Carroccio bolognese) e il consigliere comunale Matteo Di Benedetto.

"Questa mattina tutte le luci di via Santa Croce erano accese.

Situazione simile giorni fa in via Fioravanti. Non di rado capita che vie intere della città abbiano le luci accese anche in pieno giorno", dichiarano i due leghisti diffondendo anche un paio di fotografie.

"In un momento come questo, con il costo dell'energia alle stelle, con famiglie e imprese in difficoltà e una pesantissima crisi da affrontare- continuano Di Martino e Di Benedetto- sprecare in questo modo risorse pubbliche è semplicemente irresponsabile. Il Comune di Bologna, prima di dire che vuole salvare il mondo, dovrebbe imparare a gestire l'ordinaria amministrazione, evitando gli sprechi come questi".

Detto in altre parole: "Prima metti in ordine la tua città, che è ciò per cui sei stato votato- concludono i due esponenti del Carroccio- poi pensi al resto del mondo". (Dire)