Lega: "Reddito di cittadinanza per finanziare il terrorismo, lascia attoniti e spaventati"

"Con mezzo milione di nuovi disoccupati, soprattutto giovani, scoprire che il reddito di cittadinanza vada a stranieri che usano, così riporta la stampa, per finanziare il terrorismo lascia attoniti, spaventati e deve suggerire non solo l’immediata sospensione delle erogazioni in questa forma dove i controlli mancano totalmente o quasi, ma anche un ripensamento generale di uno strumento fallimentare che non aiuta a combattere la disoccupazione, ma crea solo nuove ingiustizie sociali". Questa la posizione della senatrice Lucia Borgonzoni e la capogruppo in comune Francesca Scarano, Lega, sull'operazione Gdf-Gico che ha portato al deferimento di due cittadini tunisini, residenti in Emilia-Romagna.

"Per quanto riguarda il finanziamento al terrorismo - continuano - ci aspettiamo un ’immediata presa di posizione da parte del ministro Lamorgese mentre porgiamo i ringraziamenti alla Guardia di Finanza di Bologna".

“Ancora una volta la nostra Guardia di Finanza ha dimostrato la propria efficienza nel lavorare per mantenere la nostra sicurezza smantellando una rete di persone che percepivano il reddito di cittadinanza per finanziare l’Isis - commenta in una nota il deputato bolognese del carroccio Carlo Piastra - a loro quindi va un enorme grazie da parte mia, della Lega e di tutti gli italiani”.

“Questa indagine - continua Piastra - dimostra ancora una volta come il reddito di cittadinanza venga assegnato a pioggia, senza particolari controlli o promesse sulla volontà di rientrare nel mercato del lavoro. Di persone che recepiscono reddito di cittadinanza indebitamente ce ne sono in gran numero, ma arrivare a finanziare il terrorismo è un atto di una gravità estrema, di un altro livello, e mi auguro che a queste persone vengano comminate pene esemplari e che siano bandite a vita dalla ricezione dei sussidi, sperando che non sia una speranza vana considerando che il finanziamento del terrorismo è punito con soli 7 anni di carcere che tra condizionale e buona condotta possono diventare meno della metà. Questa, poi, è un'ulteriore conferma della giustezza della nostra battaglia contro il nuovo decreto insicurezza voluto al governo per riaprire i porti”, conlude Piastra.

“Forza Italia ha denunciato più volte le gravi anomalie con cui è stato erogato il reddito di cittadinanza, chiedendo criteri più rigidi perché il sussidio arrivasse solo a chi ne ha effettivamente bisogno - afferma in una nota la presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernin - ma la notizia che, oltre a boss mafiosi e benestanti milionari, è stato addirittura concesso a due tunisini che non ne avevano diritto e lo hanno utilizzato per finanziare un foreign fighter islamico, le supera tutte: siamo ben oltre l’inconcepibile. Ringrazio la Guardia di Finanza di Bologna per l’operazione con cui ha smascherato questa truffa, ma mi chiedo cosa aspetti il governo a rivedere una misura che in troppi casi è stata oggetto di facili quanto incredibili abusi”.