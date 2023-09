Legalizzazione, Santori attacca De Maria: “Collabori con la linea del partito”

È scontro all’interno del Partito Democratico. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è la proposta del parlamentare Andrea De Maria sullo spaccio di stupefacenti. Interpellato sulla questione, Mattia Santori ha definito la proposta “intempestiva e secondo me anche scarsa nel contenuto, nel senso che è un po’ semplicistica”. Tra l’altro, arriva “proprio nel momento in cui il Pd ha trovato una linea comune sulla legalizzazione. Abbiamo visto anche bonacciniani doc come Isabella Conti e lo stesso Stefano Bonaccini sostenere un progetto che è quello di andare verso una legalizzazione delle droghe leggere e soprattutto una differenza tra droghe leggere e pesanti”. Invece la proposta di De Maria va nel senso opposto, ovvero verso un inasprimento delle pene: “Abbiamo visto proposte di legge da parte, ad esempio, di Sergio Lo Giudice e di altri esponenti del PD che hanno trovato una complessità del tema. Proporre di aumentare le pene per i piccoli spacciatori – scrive l’agenzia Dire riportando le parole di Santori – capisco sia molto semplice da dire, ma si porta dietro una grande iniquità e inefficienza delle leggi attuali sul tema delle droghe leggere, perché a oggi sappiamo che due terzi delle persone che abbiamo in carcere dipendono da quel famoso articolo del Testo unico sugli stupefacenti e quindi è inutile che inaspriamo leggi che già stanno mostrando grossissime difficoltà di applicazione e di gestione del sistema carcerario italiano”.

Santori, poi, pone l'accento sulla "correttezza della differenza delle sostanze. Siamo in un momento in cui la Lega va in Parlamento a dire 'cannabis uguale droga, Cbd uguale Thc', cioè si fa una grande confusione e dobbiamo prima fare un lavoro strutturale, che io credo di fare sul territorio insieme ad altri consiglieri, di conoscenza di quello di cui stiamo parlando e poi eventualmente arrivare nello specifico delle pene e della lotta allo spaccio, che ovviamente tutti vogliamo, ma c'è prima un lavoro culturale a mio avviso da fare. Spero che De Maria sia un po' più collaborativo con la linea di un partito che sta seguendo un altro processo. Prima c'è un processo culturale e poi arriveremo a una proposta di legge che non si deve firmare De Maria ma si deve firmare PD”.