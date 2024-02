Fine Vita: pro e contro a confronto. Intervista doppia a Zini e Zuntini | VIDEO

Il tema del fine vita è da diversi anni, anche grazie alle raccolte firme di Marco Cappato, assai discusso e controverso in tutto il paese. Siccome presto se ne parlerà anche al consiglio regionale dell'Emilia Romangna abbiamo pensato di interpellare Alessio Zini, portavoce di +Europa Bologna e Manuela Zuntini, vicepresidente del consiglio comunale, consigliera e coordinatrice cittadina di Fdi per addentrarci nell'argomento.

Secondo Zini "la vita appartiene all'individuo, non lo stato, quindi a volte arriva il momento in determinate condizioni in cui l’individuo debba scegliere autonomamente sul proprio destino". Zuntini invece la pensa diversamente: "Io mi schiero dalla parte della vita come un dono che ci è stato dato e che va preservato e rimane prezioso anche nei momenti di grande sofferenza".