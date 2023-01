Siparietto Lepore-Bonaccini: “Per salvare il PD serve intelligenza artificiale?”

Bisogna ricorrere all'intelligenza artificiale per riuscire a "salvare il Pd"? "Quella è una cosa ancora più complicata". Questo lo breve scambio di battute dolce-amaro tra il sindaco di Bologna Matteo Lepore e il governatore della regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini. I due hanno presenziato all’evento lancio del nuovo progetto del centro di ricerca dell’ospedale Bellaria. Nel suo intervento, il sindaco Lepore ha citato l’applicazione GPT, la nuova chat di intelligenza artificiale che migliora nel tempo attraverso il ‘machine learning’ tramite l’utilizzo dell’AI, ovvero l’intelligenza artificiale. "Non so se questo ci aiuterà a salvare il Pd, Stefano - scherza Lepore - forse potremmo scrivere la parola Pd in quella chat...".

Pronta la replica di Bonaccini: "Quella è una cosa ancora più complicata", sorride amaro il presidente emiliano-romagnolo.

Il PD al voto